Ovaj gradić proglašen je "Zelenom prijestolnicom Europe": Mnogi za njega nisu čuli, a trebao bi biti uzor cijelom svijetu

Gradovi se proglašavaju dvije godine unaprijed, a dobitnik za 2027. godinu upravo je objavljen na velikoj ceremoniji u Vilniusu, glavnom gradu Litve, koji trenutno nosi ovu titulu. Pobjednike bira stručni žiri koji uzima u obzir kvalitetu zraka, posvećenost zelenoj energiji te planove ili programe održivog razvoja koji su već u tijeku.