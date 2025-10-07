Nagrada za 2027.
Ovaj gradić proglašen je "Zelenom prijestolnicom Europe": Mnogi za njega nisu čuli, a trebao bi biti uzor cijelom svijetu
Nakon dugog razmatranja i ocjenjivanja, stručni žiri proglasio je njemački grad Heilbronn novom „Zelenom prijestolnicom Europe“ za 2027. godinu.
Koliko god pili kroz neugodne papirnate slamke ili reciklirali plastičnu ambalažu, često se čini da to nije dovoljno. Prava promjena mora doći na mnogo višoj razini – od cijelih gradova posvećenih održivosti. Srećom, takvi gradovi postoje, a Europske nagrade za zelene gradove osnovane su upravo kako bi se prepoznali njihovi napori, piše Time Out.
Zelena prijestolnica Europe
Nagrade se dodjeljuju od 2010. godine, kada je Stockholm postao prva „zelena prijestolnica“ Europe. Nordijski gradovi obično dominiraju ljestvicama održivosti, poput Globalnog indeksa održivih destinacija (GDS), ali nagrade za zelene gradove prepoznaju uspjehe diljem kontinenta.
Gradovi se proglašavaju dvije godine unaprijed, a dobitnik za 2027. godinu upravo je objavljen na velikoj ceremoniji u Vilniusu, glavnom gradu Litve, koji trenutno nosi ovu titulu. Pobjednike bira stručni žiri koji uzima u obzir kvalitetu zraka, posvećenost zelenoj energiji te planove ili programe održivog razvoja koji su već u tijeku.
Nakon pažljivog razmatranja, žiri je proglasio njemački grad Heilbronn „Zelenom prijestolnicom Europe“ za 2027. godinu.
O Heilbronnu
Heilbronn je prilično malen grad, poznat po svojoj prekrasnoj arhitekturi i kilometrima vinograda. Grad već dulje vrijeme provodi ekološke inicijative, a suce je posebno impresionirao sveobuhvatan pristup održivom urbanom planiranju i „ambiciozni ciljevi do 2035. godine“.
Trenutačno provodi dva velika projekta – „Landschaftsplan 2030“ (Plan krajolika 2030) i „Mobilitätskonzept“ (Koncept mobilnosti) – oba usmjerena na poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje buke kao jedinstvenog, povezanog problema.
Prema Europskoj komisiji, Heilbronn je usvojio strategiju koja prepoznaje da je „uključenost građana ključna“ za unaprjeđenje okoliša u gradu i širem području. Grad je uveo „platforme za sudjelovanje građana, kampanje podizanja svijesti i zaštitu tihih zona“ kako bi stanovnici aktivno sudjelovali u njegovim planovima.
Heilbronn je osvojio 600.000 eura za provedbu „mjera održivosti i sudjelovanja građana“ tijekom sljedeće dvije godine.
Priznanja za Assen i Sienu
Dva su grada također proglašena pobjednicima i dobila nagradu „Europski zeleni list“, koja se dodjeljuje manjim gradovima i mjestima s manje od 100.000 stanovnika, kao priznanje za njihova postignuća na području zaštite okoliša.
Assen u Nizozemskoj i Siena u Italiji ovogodišnji su dobitnici „Zelenog lista“, a svaki je od Europske komisije dobio po 200.000 eura. Assen je impresionirao žiri inovativnim politikama gospodarenja otpadom, uključujući napredni sustav prikupljanja PMD otpada (plastika, metal i kartonska ambalaža za pića) te inicijative poput „Kafića za popravke“, gdje građani mogu donijeti pokvarene predmete koje lokalni volonteri popravljaju.
Siena je, s druge strane, reciklirala 61 posto ukupnog otpada i izgradila brojne nove gradske parkove, čime je postigla prosječno 28 kvadratnih metara javnog zelenog prostora po stanovniku.
