Objavljena lista najsigurnijih gradova u Europi: Hrvatski grad na prvom mjestu

Ako ovog ljeta planirate putovanje i sigurnost vam je visoko na listi prioriteta, možda biste trebali obratiti pozornost na listu sigurnih gradova koju je sastavila jedna ugledna turistička agencija.
Njihova analiza, temeljena na trenutnim stopama kriminala i njihovim promjenama u posljednjih pet godina, pokazala je da je Dubrovnik proglašen najsigurnijim gradom u Europi.
S ocjenom od 44,14, ovaj jadranski biser ne samo da očarava posjetitelje svojom srednjovjekovnom arhitekturom i statusom UNESCO-zaštićene baštine, već i ulijeva povjerenje svojom sigurnošću.
Prema podacima Numbea, stopa kriminala u Dubrovniku iznosi svega 8,76, što se svrstava u kategoriju "vrlo nisko", dok je rast kriminala u posljednjih pet godina ocijenjen kao "nizak". Nije ni čudo što Stari grad i okolni pejzaži ostaju magnet za posjetitelje iz cijelog svijeta.
Na listi najsigurnijih gradova Europe nalaze se i Tallinn, Krakov, Budimpešta…
Na drugom mjestu našao se estonski glavni grad Tallinn, poznat po očuvanoj srednjovjekovnoj jezgri i atmosferi koja omogućava sigurne šetnje i uživanje u lokalnim kafićima. Varšava je zauzela treće mjesto, s bogatom poviješću i "vrlo niskom" stopom kriminala, dok Prag i Krakov zaokružuju prvih pet.
Na listi se našlo i nekoliko većih europskih centara koji su ipak uspjeli zadržati reputaciju sigurnih – Amsterdam, München, Reykjavik, Zürich i Budimpešta.
Dakle, ako želite destinaciju koja kombinira ljepotu, povijest i osjećaj sigurnosti, ova lista može biti odlična polazna točka za planiranje. A ako vam se ide na more, Dubrovnik nije samo filmska kulisa, već i mjesto gdje možete mirno uživati u pogledu bez brige o tome što se događa iza ugla, prenosi City Magazine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
