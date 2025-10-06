Razočarani, idu kući: Turisti su sve manje oduševljeni jednom od najljepših svjetskih destinacija

Egipat se smatra jednom od najfascinantnijih i najposebnijih zemalja na svijetu, sa svojom drevnom poviješću, zadivljujućim spomenicima i živopisnom kulturom koja desetljećima privlači putnike iz cijeloga svijeta. Svake godine posjeti ga više od 15 milijuna turista, među kojima su i brojni građani Hrvatske.
Oglas
Turisti osobito vole posjetiti piramide u Gizi. Međutim, njihova popularnost ima i svoju cijenu – područje oko piramida svakodnevno je kaotično zbog brojnih nametljivih prodavača, prevaranata i prevelikog broja posjetitelja.
Posjet piramidama brzo postaje stresan i za turiste i za lokalno stanovništvo. Pritužbe se gomilaju na društvenim mrežama poput Reddita i TikToka. „Piramide su prekrasne, ali prevaranti kvare doživljaj“, napisao je jedan korisnik interneta.
Dok im je cilj povećati broj posjetitelja na 30 milijuna do 2030. godine, Egipćani pomno prate povratne informacije stranih turista. Egipatska vlada predstavila je sveobuhvatan plan za obnovu Gize i poboljšanje iskustva posjetitelja, prenosi Metropolitan.
Mjere uključuju novu ulaznu točku na cesti Kairo–Fajum, preuređenje područja, restauraciju grobnica te promicanje ekološki prihvatljivog prijevoza, izvještava Le Ravi.
Turizam u Egiptu čini 10 posto BDP-a
Poboljšanja se provode i u području zaštite životinja, koje je dugo bilo slaba točka egipatskog turizma. Konji, deve i magarci koji su se koristili za prijevoz turista često su bili zlostavljani, što je izazvalo brojne kritike organizacija poput PETA-e.
Tradicionalne vožnje na devama i konjima sada će biti zamijenjene električnim autobusima unutar nekropole. Tvrtka Orascom Pyramids, ključni partner u projektu, ulaže milijune dolara kako bi transformirala to područje u vrhunsku turističku destinaciju, s održivošću kao glavnim prioritetom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas