Ove kućne i vrtne biljke mogu biti štetne za vaše mačke

Dvije vrste su posebno opasne i to ljiljani i dnevni ljiljani. Toksin koji dovodi do teških posljedica za mačke nije poznat. Uz to, jedno od najgorih načina trovanja je kroz polen. Mačka ne mora nužno pojesti biljku, već je dovoljno da se očeše o cvijet, nakon čega će polen ostati na njenom krznu. Shodno tome da su mačke pedantne životinje koje se redovno čiste, one će lizanjem krzna unijeti otrov u organizam.