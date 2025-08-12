Mačke razvijaju demenciju na sličan način kao ljudi

"Mačja je demencija izuzetno uznemirujuća i za mačku i za njenog čovjeka. Upravo provođenjem ovakvih istraživanja razumjet ćemo kako ih najbolje liječiti. To će biti prekrasno i za mačke, i za njihove vlasnike, i za ljude s Alzheimerovom bolešću te njihove voljene", rekla je.