Mačke razvijaju demenciju na sličan način kao ljudi

Mačke razvijaju demenciju na sličan način kao i ljudi s Alzheimerovom bolešću, što budi nadu u znanstveni proboj, kažu znanstvenici.
Stručnjaci sa Sveučilišta u Edinburghu proveli su obdukciju mozga 25 mačaka koje su za života imale simptome demencije, uključujući zbunjenost, poremećaj sna i pojačano oglašavanje.
Otkrili su nakupljanje amiloid-beta proteina, otrovnog proteina i jednog od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti.
Otkriće su znanstvenici opisali kao "savršeni prirodni model za Alzheimerovu bolest", vjerujući da će im pomoći u istraživanju novih tretmana za ljude.
Ovo otkriće kod mačaka moglo bi pomoći u boljem razumijevanju procesa
Dr. Robert McGeachan, voditelj istraživanja s Kraljevskog veterinarskog fakulteta pri Sveučilištu u Edinburghu, rekao je: "Demencija je razorna bolest - bez obzira pogađa li ljude, mačke ili pse. Naši nalazi ističu upečatljive sličnosti između mačje demencije i Alzheimerove bolesti kod ljudi. To otvara vrata istraživanju može li novi obećavajući tretman za Alzheimerovu bolest kod ljudi pomoći i našim starijim ljubimcima."
Mikroskopske snimke starijih mačaka koje su ranije pokazivale simptome mačje demencije otkrile su nakupljanje amiloid-beta proteina unutar sinapsi - spojeva moždanih stanica.
Sinapse omogućuju protok poruka između moždanih stanica, a njihov gubitak uzrokuje smanjenje pamćenja i sposobnosti razmišljanja kod ljudi s Alzheimerovom bolešću.
Tim vjeruje da bi ovo otkriće kod mačaka moglo pomoći u boljem razumijevanju procesa, nudeći vrijedan model za proučavanje demencije kod ljudi.
Prije su istraživači proučavali genetski modificirane glodavce, iako ta vrsta prirodno ne obolijeva od demencije.
"Budući da mačke prirodno razvijaju ove promjene u mozgu, one bi mogle ponuditi i točniji model bolesti od tradicionalnih laboratorijskih životinja, što bi na kraju koristilo i njima i njihovim skrbnicima", rekao je dr. McGeachan.
Hoće li ovo istraživanje koristiti mačkama?
Istraživači su pronašli dokaze da potpornu staničnu mrežu mozga - zvanu astrociti i mikroglija - zahvaćene sinapse doslovno "proždiru".
Taj je proces poznat kao sinaptičko obrezivanje, važan tijekom razvoja mozga, ali doprinosi razvoju demencije.
Profesorica Danielle Gunn-Moore, stručnjakinja za mačju medicinu na veterinarskom fakultetu, rekla je da bi otkriće moglo pomoći i u razumijevanju i upravljanju mačjom demencijom.
"Mačja je demencija izuzetno uznemirujuća i za mačku i za njenog čovjeka. Upravo provođenjem ovakvih istraživanja razumjet ćemo kako ih najbolje liječiti. To će biti prekrasno i za mačke, i za njihove vlasnike, i za ljude s Alzheimerovom bolešću te njihove voljene", rekla je.
Studija, koju su financirali Wellcome i UK Dementia Research Institute, objavljena je u časopisu European Journal of Neuroscience, a uključivala je znanstvenike sa sveučilišta u Edinburghu i Kaliforniji, Instituta za istraživanje demencije UK-a i Škotskog instituta za znanosti o mozgu, piše BBC.
