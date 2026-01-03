Ovi horoskopski znakovi imat će izvrstan početak godine

Početak godine Lavovima donosi sreću i nove prilike zahvaljujući prisutnosti Jupitera u njihovu znaku. Mogu se očekivati pozitivne promjene u ljubavnom i privatnom životu, a prvi mjeseci bit će idealni za pokretanje novih projekata i ostvarenje ciljeva. Oni koji su u vezi osjetit će snažnije povezivanje i veću harmoniju s partnerom.