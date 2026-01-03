Oglas

ZVIJEZDE IM SE SMIJEŠE

Ovi horoskopski znakovi imat će izvrstan početak godine

author
N1 Info
|
03. sij. 2026. 12:34
sreća, druženje, djevojke, zalazak sunca
Unsplash/Levi Guzman

Početak 2026. godine donosi velike prilike i pozitivne promjene za nekoliko horoskopskih znakova. Neki će u novu godinu ući s obnovljenom energijom, dok će drugi uživati u stabilnosti i ljubavi.

Oglas

U nastavku su znakovi koji mogu očekivati posebno povoljan početak godine, prenosi Klix.

Lav

Početak godine Lavovima donosi sreću i nove prilike zahvaljujući prisutnosti Jupitera u njihovu znaku. Mogu se očekivati pozitivne promjene u ljubavnom i privatnom životu, a prvi mjeseci bit će idealni za pokretanje novih projekata i ostvarenje ciljeva. Oni koji su u vezi osjetit će snažnije povezivanje i veću harmoniju s partnerom.

Bik

Na početku 2026. godine Bikovi će osjetiti olakšanje jer Uran postupno napušta njihov znak, donoseći stabilnost i osjećaj novog početka. Oni koji su u vezi razjasnit će važne teme, osobito one povezane s povjerenjem, dok slobodne Bikove očekuje prilika za novu, ozbiljnu vezu s dugoročnim potencijalom.

Blizanci

Blizance na početku 2026. godine očekuju značajne promjene. Ulazak Urana u njihov znak donosi osvježavajuću energiju i dinamiku, osobito u ljubavnom životu. Slobodni Blizanci mogli bi upoznati zanimljive i izazovne osobe, dok će oni u vezama kroz iskrenu i otvorenu komunikaciju graditi čvršće temelje odnosa.

Rak

Početak 2026. godine Rakovima donosi novu, osvježavajuću energiju. Oni koji su u vezi mogu očekivati postupno jačanje stabilnosti i dublje povezivanje s partnerom tijekom godine. Slobodni Rakovi mogli bi kroz posao ili kreativne projekte upoznati osobu koja će im donijeti osjećaj sigurnosti i smirenosti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Horoskopski znakovi astrologija horoskop prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ