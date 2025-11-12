Za one kojima konac nije praktičan, postoje interdentalne četkice (posebno gumene), koje su lakše i ugodnije za korištenje. Kod same tehnike važno je čistiti sve površine zuba – vanjsku, unutarnju i žvačnu. Dr. Sharma savjetuje male kružne pokrete uz lagani pritisak, s posebnom pažnjom na prijelaz između zuba i desni.