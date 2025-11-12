četiri savjeta
Pranje zubi dvaput dnevno nije uvijek najbolje – i zašto ih nikada ne biste trebali prati nakon doručka
Uz to, druge česte pogreške koje činimo nesvjesno – od pranja zubi nakon alkohola do preskakanja vode. Kad je riječ o oralnoj higijeni, većina nas slijedi opće pravilo: prati zube dvaput dnevno – jednom ujutro i jednom navečer.
No, stručnjaci upozoravaju da određene pogreške mogu poništiti sav vaš trud, čak i ako se držite tog rasporeda, prenosi The Sun.
Vrijeme pranja zubi jednako je važno kao i učestalost.
Iako pranje zubi nakon doručka uklanja zadah od kave i ostatke žitarica iz kutnjaka, to zapravo može oštetiti zubnu caklinu i učiniti zube osjetljivijima. Evo kada biste zapravo trebali prati zube – i koje druge pogreške u oralnoj higijeni možda nesvjesno činite.
1. Dva puta dnevno nije uvijek najbolje
Pranje zubi dvaput dnevno postalo je automatska navika – čak i službene zdravstvene preporuke, poput onih NHS-a, to potvrđuju. No, brzo i površno pranje može biti kontraproduktivno, upozorava Nyree Whitley, glavna klinička službenica u „mydentist“.
„Kad ste u žurbi za posao ili školu, lako je odraditi pranje zubi na brzinu“, kaže Whitley. „Ali prebrzo pranje znači da zapravo ne čistite zube temeljito – ili čak možete oštetiti desni.“
Dr. Praveen Sharma sa Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Birminghamu ističe da je kvaliteta važnija od količine.
„Ako imate vremena, naravno, perite zube dvaput dnevno. Ali bolje ih je jednom oprati temeljito nego dvaput površno.“
Idealno je prati zube dvije minute svaki put. Ako vam je teško procijeniti vrijeme, pustite pjesmu koja traje dvije minute ili namjestite timer na mobitelu. Ako pak stignete prati zube samo jednom dnevno, učinite to navečer – i obavezno koristite zubni konac.
Za one kojima konac nije praktičan, postoje interdentalne četkice (posebno gumene), koje su lakše i ugodnije za korištenje. Kod same tehnike važno je čistiti sve površine zuba – vanjsku, unutarnju i žvačnu. Dr. Sharma savjetuje male kružne pokrete uz lagani pritisak, s posebnom pažnjom na prijelaz između zuba i desni.
2. Nikada ne perite zube nakon doručka
Pranje zubi odmah nakon doručka šteti caklini. Zato biste ih trebali oprati prije jela, a ne nakon.
„Iako doručak često dolazi prije pranja zubi, bolje je to učiniti obrnuto“, objašnjava Whitley. „Nakon jela zubima je potrebno malo vremena da se ponovno mineraliziraju.“
To osobito vrijedi ako konzumirate kisele namirnice poput soka od naranče, voća ili marmelade. Ako perete zube manje od sat vremena nakon jela, povećavate rizik od trošenja cakline. Ako ipak volite prati zube nakon jela, pričekajte barem sat vremena.
3. Isto vrijedi i za alkohol
Ako popijete čašu vina prije spavanja, nemojte odmah posegnuti za četkicom.
„Pića koja sadrže alkohol visoko su kisela i privremeno omekšavaju caklinu“, kaže Whitley. „Ako perete zube prerano, samo ćete raširiti kiselinu i dodatno oštetiti caklinu.“
Preporuka je pričekati najmanje 30 minuta nakon alkohola prije pranja zubi.
4. Ne ispirite usta nakon pranja
Mnogi imaju naviku isprati usta vodom nakon što ispljunu pastu za zube – no stomatolozi to ne preporučuju. Ispiranje ispire fluorid, koji ostaje na zubima i štiti ih od karijesa.
„Ispljunite, ali ne ispirite“, savjetuje dr. Sharma. Dakle, samo ispljunite višak paste i ostavite tanak sloj fluorida na zubima – on nastavlja štititi vaše zube i nakon pranja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare