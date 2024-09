Deset razloga zašto biste trebali piti zeleni čaj

Podijeli :

Zeleni čaj stekao je reputaciju jednog od najzdravijih napitaka na planeti. Riječ je o čaju koji je prepun antioksidansa, vitamina i spojeva koji pospješuju metabolizam.

Od regulacije tjelesne težine do snižavanja kolesterola, zeleni čaj je hvaljen zbog svojih raznih prednosti u promicanju zdravlja i dobrobiti.

Iako zeleni čaj nudi nekoliko dokazanih prednosti, nisu sve tvrdnje o njegovim učincima potkrijepljene čvrstim istraživanjima, upozorava portal Eat This, Not That.

Kako biste na siguran način osjetili benefite zelenog čaja, važno ga je konzumirati u sklopu uravnotežene prehrane i zdravog načina života.

U nastavku donosimo glavne prednosti koje donosi redovna konzumacija zelenog čaja.

Pomaže pri mršavljenju

Ako želite smršaviti, pijenje zelenog čaja može dodatno potaknuti sagorijevanje kalorija i pomoći pri smanjivanju sala na trbuhu.

Zeleni čaj sadrži biljni spoj pod nazivom epigalokatehin galat (EGCG), koji može potaknuti metabolizam i pomoći vam da učinkovitije sagorijevate masti.

U svrhu mršavljenja stručnjaci savjetuju da se odlučite za verziju s kofeinom, redovito vježbajte i pridržavajte se dijete sa smanjenim unosom kalorija.

Mogli biste živjeti dulje

Budući da zeleni čaj pruža zaštitne spojeve protiv nekoliko kroničnih bolesti, njegovo redovito pijenje povezano je s duljim životom.

Svakodnevno ispijanje zelenog čaja smanjuje rizik od smrti od raznih uzroka, pokazalo je veliko istraživanje u Japanu u kojem je sudjelovalo preko 300 000 ljudi.

Smanjivanje rizika od raka

Iako su potrebna dodatna istraživanja, studije pokazuju da redovita konzumacija zelenog čaja može smanjiti rizik od određenih vrsta raka.

Zeleni čaj je bogat polifenolima, korisnim biljnim spojevima koji djeluju kao antioksidansi. Ovi polifenoli mogu zaštititi stanice od oštećenja DNK od strane slobodnih radikala, nestabilnih spojeva koji mogu povećati rizik od raka.

Važno je napomenuti da se zeleni čaj ne smije koristiti za liječenje raka, ali se može koristiti kao dio zdrave prehrane kako bi se smanjio ukupni rizik od raka.

Pomaže pri snižavanju kolesterola

Pijenje zelenog čaja povezano je s nižim razinama LDL kolesterola, “lošeg” kolesterola koji može povećati rizik od kardiovaskularnih problema. Ova je povezanost uočena u više studija u kojima je sudjelovalo više od 3000 ljudi.

Zeleni čaj sadrži katehine, snažne antioksidanse koji mogu pomoći u uklanjanju kolesterola iz tijela.

Unos ovih antioksidansa dovodi do sveukupnog poboljšanja ravnoteže kolesterola što dovodi do smanjenog rizika od kardiovaskularnih problema te poboljšanja zdravlja srca.

Pomaže pri regulaciji šećera u krvi

Redovito pijenje zelenog čaja također vam može pomoći u kontroli razine šećera u krvi. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija zelenog čaja može pomoći u snižavanju razine šećera u krvi te poboljšati ukupni glukozni metabolizam.

To može učiniti svojom sposobnošću apsorpcije glukoze u stanicama, uklanjanja glukoze iz krvi i smanjivanja vjerojatnosti skokova u razini šećera u krvi.

Dok sam zeleni čaj neće izliječiti visoki šećer u krvi, istraživanja pokazuju da pijenje zelenog čaja kao dio mediteranske prehrane može smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2.

Pomaže kako bi izgledali mladoliko

Zeleni čaj vam također može pomoći da izgledate mlađe zbog visoke razine antioksidansa.

Ovi antioksidansi, posebice EGCG, mogu zaštititi stanice kože od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima i UV zračenjem. Ovi antioksidansi pomažu usporiti razgradnju kolagena, strukturnog proteina koji ima tendenciju smanjenja u tijelu kako starimo.

Održavanjem zdrave razine kolagena zeleni čaj pomaže pri elastičnosti kože čime pomaže pri borbi protiv bora i drugih vidljivih znakova starenja. Osim toga, protuupalna svojstva zelenog čaja mogu umiriti kožu pridonoseći mladolikom tenu.

Može pomoći pamćenju

Osim što pruža dobrobiti za vaše tijelo, zeleni čaj može biti od koristi i vašem umu. Studije pokazuju kako pijenje zelenog čaja može poboljšati pamćenje, fokus i opću kogniciju.

Ako ćete piti zeleni čaj zbog njegovih kognitivnih prednosti, bolje vam je piti zeleni čaj s kofeinom. Tomu je tako jer kombinacija kofeina i drugih spojeva u zelenom čaju daju najveće prednosti.

L-teanin je jedan takav spoj, aminokiselina koja može povećati pozornost i fokus, pomažući vam da ubrzate svoju sposobnost rješavanja teških zadataka.

Ojačava kosti

Rizik od gubitka koštane mase raste s godinama, osobito ako niste aktivni, povećavajući tako šanse za padove ili ozljede. Prema studijama, ispijanje najmanje jedne šalice zelenog čaja dnevno može zaštititi od gubitka koštane mase, osteoporoze i prijeloma kostiju.

Zeleni čaj je bogat antioksidansima za koje se pokazalo da jačaju kosti poboljšavajući gustoću kostiju i smanjujući gubitak koštane mase koji se veže uz starenje.

Osim toga, sposobnost zelenog čaja da smanji upalne procese u tijelu podupire cjelokupno zdravlje kostiju, potencijalno smanjujući rizik od osteoporoze i poboljšavajući gustoću kostiju tijekom vremena.

Bolja tjelovježba

Zeleni čaj može pružiti prirodno, održivo povećanje energije tijekom vježbanja zbog svoje kombinacije kofeina i L-teanina. Iako sadrži manje kofeina od kave, količina je još uvijek dovoljna za poboljšanje tjelesne aktivnosti i izdržljivosti s manje nuspojava koje su često povezane s većim količinama kofeina.

Ovo također može biti od posebne pomoći ako ste osjetljivi na visoke doze kofeina i energetska pića. Osim toga, vrsta energije koju zeleni čaj može pružiti također je više održavajuća, što može omogućiti stabilniju energiju i zauzvrat učinkovitije vježbanje.

Isprobajte čašu zelenog čaja prije sljedećeg treninga za prirodan i siguran način da se osjećate više energije.

Pomaže s osjećajem stresa

Iako ne možete eliminirati sav stres, pijenje zelenog čaja može vam pomoći da se osjećate smirenije.

Istraživanja pokazuju da L-teanin prisutan u zelenom čaju može potaknuti osjećaj smirenosti i smanjiti stres pomažući s regulacijom razina dopamina i serotonina u mozgu.

Ovi hormoni utječu na raspoloženje i emocije, a njihovo reguliranje može pomoći tijelu da se bolje nosi sa stresom.

Istodobno, sposobnost zelenog čaja da pojača i budnost i opuštanje čini ga izvrsnim izborom za smanjenje stresa bez da se osjećate pospano.

