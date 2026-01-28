Ovih 20 država su najbolje za odgoj djece: Hrvatska bolja od Slovenije

Nizozemska je najbolja zemlja na svijetu kada je riječ o dobrobiti djece, objavio je UNICEF na temelju svog istraživanja Innocenti.
Rangiranje 43 zemlje članice
Izvješće Innocenti predstavlja rang-listu zemalja prema tome kako napreduju u ključnim aspektima dobrobiti djece. Kako navodi UNICEF, rangiranje se ne temelji na infrastrukturi ili ekonomskim pokazateljima, već na stvarnim uvjetima u kojima djeca odrastaju.
U ovom izvješću 43 zemlje članice Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europske unije (EU) rangirane su prema mentalnom blagostanju, fizičkom zdravlju te vještinama djece i adolescenata.
Uz napomenu da u svim zemljama postoji prostor za poboljšanje, čak i onima na vrhu ljestvice, kao tri najbolje zemlje istaknule su se Nizozemska, Danska i Francuska. Te zemlje su ujedno najjače u sve tri kategorije.
„Samo budi normalan“
Nizozemska se posebno ističe u segmentu mentalnog zdravlja – djeca općenito imaju nižu razinu stresa u usporedbi s mnogim drugim zemljama, a društvo i školski sustav često podupiru ravnotežu između učenja i slobodnog vremena. Neobično velik postotak djece, osobito tinejdžera, izjavljuje da su zadovoljni svojim životom, a država ulaže u zdravstvene usluge, kvalitetno predškolsko obrazovanje te razne javne usluge (knjižnice, sportske i kulturne sadržaje) koje pomažu djeci da se razvijaju u zdravom i poticajnom okruženju.
Dio toga je kulturološki, objašnjava Olga Mecking, majka troje djece koja u Nizozemskoj živi već 15 godina i autorica je knjige „Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing“.
„Postoji diskurs o tome kako Amerikanci pokušavaju naučiti sve da budu iznimni. Ovdje postoji izreka: ‘Samo budi normalan, to je već dovoljno ludo’“, rekla je svojedobno za BBC, skrenuvši pozornost na način razmišljanja za koji smatra da doprinosi manje opterećenom djetinjstvu. Također se stavlja velik naglasak na druženje, dodala je, a grupe, klubovi i aktivnosti u zajednici posebno su česti.
No, kaže ona, ako su nizozemske obitelji i djeca sretni, to je također zahvaljujući strukturnim čimbenicima. „Ne možete imati nizozemsko roditeljstvo bez nizozemskog sustava socijalne skrbi“, primijetila je. „A Nizozemska roditeljima doista pruža mnogo podrške", piše Nova.
20 najboljih zemalja za djecu
Slovenija i Hrvatska prošle su vrlo dobro. Pogledajte kako izgleda lista 20 najboljih zemalja iz perspektive odrastanja:
- Nizozemska
- Danska
- Francuska
- Portugal
- Irska
- Švicarska
- Španjolska
- Hrvatska
- Italija
- Švedska
- Mađarska
- Austrija
- Slovenija
- Japan
- Litva
- Rumunjska
- Finska
- Češka
- Kanada
- Slovačka
