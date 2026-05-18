Studija: Konzumiranje povrća tijekom trudnoće može utjecati na okus kod djece nakon rođenja

Nova međunarodna studija sugerira da djeca mogu pozitivnije reagirati na okuse kojima su bila izložena tijekom trudnoće, što bi moglo pomoći roditeljima da potaknu zdravu prehranu.
Rano izlaganje određenoj hrani tijekom trudnoće može pomoći djeci da kasnije u životu bolje prihvaćaju povrće, prema novoj studiji.
Istraživači sa sveučilišta u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Nizozemskoj dali su skupini trudnica kapsule koje sadrže prah kelja, a drugoj skupini kapsule koje sadrže prah mrkve, piše Euronews.
Zatim su koristili ultrazvučne snimke kako bi ispitali i kodirali reakcije lica fetusa nakon izlaganja okusima u 32. i 36. tjednu trudnoće. Djeca su ponovno promatrana kada su imala oko tri tjedna. Nedavno je proučavano 12 djece u dobi od tri godine.
U posljednjoj fazi, vlažni štapići za uši umočeni u prah mrkve ili kelja držani su ispod nosa svakog djeteta. Njihove reakcije su snimljene i analizirane, a istraživači su tražili izraze lica opisane kao "lice smijeha" ili "lice plača".
Tim je zatim usporedio te odgovore s reakcijama zabilježenim prije rođenja i ubrzo nakon rođenja. Rezultati sugeriraju da su djeca koja su bila izložena mrkvi prije rođenja pozitivnije reagirala na miris mrkve u dobi od tri godine, dok su pokazivala negativniju reakciju na kelj. Djeca izložena kelju pokazala su sličan obrazac, reagirajući pozitivnije na kelj nego na mrkvu.
Istraživači kažu da nalazi nadopunjuju ranija istraživanja koja sugeriraju da bebe mogu osjetiti okuse iz majčine prehrane prije rođenja. Ovo bi moglo biti korisno roditeljima koji pokušavaju potaknuti djecu da prihvate povrće.
"Iz ovoga možemo pretpostaviti da izloženost određenom okusu u kasnoj trudnoći može rezultirati dugotrajnim pamćenjem okusa ili mirisa kod djece, što potencijalno oblikuje njihove prehrambene preferencije godinama nakon rođenja", rekla je Nadja Reissland, glavna autorica studije i psihologinja na Sveučilištu Durham.
Međutim, istraživački tim rekao je da je studija uključivala mali uzorak majki i djece. Istraživači su također rekli da je potrebno više istraživanja kako bi se razumjelo utječe li ponovljena izloženost određenim okusima tijekom trudnoće na to koliko djeca jedu to povrće kasnije u životu i igraju li ulogu drugi čimbenici, poput genetike.
Studija pod naslovom "Do Human Fetuss Formiraju Dugotrajna Kemosenzorna Sjećanja?" objavljena je u časopisu Developmental Psychobiology.
