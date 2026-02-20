gube se mišići
Voćna dijeta: Ima mnoge prednosti, ali neke skupine ljudi bi ju trebale izbjegavati
Voćna dijeta, kao što samo ime kaže, uključuje prehranu bogatu voćem. Voće sadrži prirodni šećer fruktozu, a sadrži i vitamine te antioksidanse. Na voćnoj dijeti se mogu izgubiti kilogrami, ali s druge strane se gube mišići, a može doći i do malnutricije.
Dijeta koja uključuje jedenje voća zove se voćna dijeta. Ova vrsta dijete na prvu izgleda zdravo, ali nosi nekoliko skrivenih opasnosti. Voće sarži šećer pa može biti opasno za dijabetičare, a osim toga unošenjem samo voća, tijelo ne dobiva sve nutrijente potrebne za normalno funkcioniranje.
Kakva je voćna dijeta?
Voćna dijeta je vrlo strog način prehrane koji je prilagođen veganima. Kod ove dijete se ne smiju konzumirati mliječni proizvodi, kao ni hrana životinjskog podrijetla.
S druge strane, dio ove dijete su svježe i suho voće, orašasti plodovi i sjemenke. U manjim količinama se mogu jesti i mahunarke i grahorice.
Koje su prednosti voćne dijete?
Prednosti voćne dijete je unošenje velike količine vlakana koja su važna za probavu i koja mogu utjecati na smanjenje kolesterola. Određeno voće poput naranče ili jagoda ima puno vitamina C koji je dobar za imunitet.
Bobičasto voće i šljive su bogati antioksidansima koji smanjuju stvaranje slobodnih radikala i koji štite od bolesti. Banane pak sadrže fosfor, dok tropsko voće sadrži folnu kiselinu. Općenito, voćna dijeta poboljšava gastrointestinalno zdravlje.
Voće utječe na učinkovitost probave, a sprječava kronične upale i razna gastrointestinalna stanja.
Koje su negativne strane voćne dijete?
Kod voćne dijete osoba neće unijeti dovoljno pojedinih nutrijenata. Tako će joj na primjer nedostajati proteina, masti, kalcija, vitamina B skupine i omega-3 masne kiseline.
Upravo zato može doći do malnutricije.
Također, može doći i do gladovanja, ali i do debljanja.
Opasnost se javlja i za zdravlje. Tako se može pojaviti anemija, umor, slabost, problemi s imunitetom, a s vremenom nedostatak kalcija može dovesti i do osteoporoze.
S obzirom na to da je voće bogato šećerom, ova dijeta se ne preporučuje osobama s dijabetesom i sličnim zdravstvenim problemima.
Na što paziti kod voćne dijete?
Prije prelaska na voćni oblik prehrane, potrebno je posavjetovati se s lječnikom. Isto tako, treba postepeno izbacivati namirnice sve dok se ne ostane samo na voću i namirnicama koje se mogu konzumirati na ovoj dijeti.
Važno je uz jedenje voća unositi i dovoljnu količinu tekućine dnevno. Poželjno je da je voće organsko, bio ili od OPG-a.
Zaključak
Voćna dijeta je način prehrane u kojoj se jede pretežito voće. Iako ima svojih prednosti, voćna dijeta krije i pojedine opasnosti.
Potrebno se posavjetovati s liječnikom prije prelaska na ovakvu prehranu.
