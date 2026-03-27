Ovo je “najprljavije” i “najčišće” voće i povrće: Dva put ćete razmisliti prije kupnje

Lisnato zeleno povrće poput špinata, kao i omiljene jagode i grožđe, sadrže najviše razine potencijalno štetnih ostataka pesticida, prema Vodiču za kupce o pesticidima u proizvodima za 2026. godinu.
Oglas
Nektarine, breskve, trešnje, jabuke, kupine, kruške, krumpir i borovnice popunile su ovogodišnju listu “Prljavih dvanaest” (“Dirty Dozen”) voća i povrća s najviše pesticida, prema izvješću koje je u utorak objavila američka Radna skupina za zaštitu okoliša (EWG).
Špinat, koji drži prvo mjesto, imao je više ostataka pesticida po težini nego bilo koja druga vrsta proizvoda i sadržavao je, u prosjeku, četiri ili više različitih vrsta pesticida, prema EWG-u, koji objavljuje godišnje izvješće od 2004. godine. Odmah iza njega je zeleno povrće poput kelja i raštike.
Uzorci svake vrste proizvoda u prosjeku su sadržavali četiri ili više pesticida, osim krumpira, koji je u prosjeku imao dva. Konzumiranje proizvoda s više pesticida zabrinjavajuće je, kažu stručnjaci, jer se izloženost mješavinama pesticida može akumulirati i povećati rizik, prenosi CNN.
EWG je ispitao najnovija testiranja ostataka pesticida koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede SAD-a na 54.344 uzorka iz 47 vrsta voća i povrća.
Prije nego što se ispita svaki uzorak, voće ili povrće se oguli ili izriba i temeljito opere kako bi se oponašalo ponašanje potrošača kod kuće. Čak i nakon poduzimanja tih koraka, testiranja su pronašla tragove 264 pesticida.
Kao dio godišnjeg izvješća, EWG također izrađuje godišnju listu “Čistih 15” — neorganskih proizvoda s najmanjom količinom ostataka pesticida.
Ove godine gotovo 60% uzoraka nije imalo detektabilne ostatke pesticida. Ananas, slatki kukuruz i avokado bili su na vrhu liste kao najmanje kontaminirani od svih testiranih proizvoda. Zatim su slijedili papaja, crveni luk, smrznuti mladi grašak, šparoge, kupus, cvjetača, lubenica, mango, banane, mrkva, gljive i kivi.
Rješenje nije da prestanemo jesti svježe proizvode, naglašavaju stručnjaci. Voće i povrće temelj su zdrave prehrane, stoga je ključno jesti što više različitih vrsta voća i povrća.
Odabir više “čistih 15” i manje “prljavih 12” – ili kupnja organskih verzija tih 12 najzagađenijih vrsta voća i povrća – odličan je način za smanjenje izloženosti pesticidima, rekao je znanstveni analitičar EWG-a Varun Subramaniam.
“Prljavih 12”
- Špinat
- Kelj, raštika...
- Jagode
- Grožđe
- Nektarine
- Breskve
- Trešnje
- Jabuke
- Kupine
- Kruške
- Krumpir
- Borovnice
“Čistih 15”
- Ananas
- Kukuruz (svjež i zamrznut)
- Avokado
- Papaja
- Crveni luk
- Mladi grašak
- Šparoge
- Kupus
- Cvjetača
- Lubenica
- Mango
- Banana
- Mrkva
- Gljive
- Kivi
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas