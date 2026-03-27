Objavljena lista za 2026.

Ovo je “najprljavije” i “najčišće” voće i povrće: Dva put ćete razmisliti prije kupnje

27. ožu. 2026. 14:10
Lisnato zeleno povrće poput špinata, kao i omiljene jagode i grožđe, sadrže najviše razine potencijalno štetnih ostataka pesticida, prema Vodiču za kupce o pesticidima u proizvodima za 2026. godinu.

Nektarine, breskve, trešnje, jabuke, kupine, kruške, krumpir i borovnice popunile su ovogodišnju listu “Prljavih dvanaest” (“Dirty Dozen”) voća i povrća s najviše pesticida, prema izvješću koje je u utorak objavila američka Radna skupina za zaštitu okoliša (EWG).

Špinat, koji drži prvo mjesto, imao je više ostataka pesticida po težini nego bilo koja druga vrsta proizvoda i sadržavao je, u prosjeku, četiri ili više različitih vrsta pesticida, prema EWG-u, koji objavljuje godišnje izvješće od 2004. godine. Odmah iza njega je zeleno povrće poput kelja i raštike.

Uzorci svake vrste proizvoda u prosjeku su sadržavali četiri ili više pesticida, osim krumpira, koji je u prosjeku imao dva. Konzumiranje proizvoda s više pesticida zabrinjavajuće je, kažu stručnjaci, jer se izloženost mješavinama pesticida može akumulirati i povećati rizik, prenosi CNN.

EWG je ispitao najnovija testiranja ostataka pesticida koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede SAD-a na 54.344 uzorka iz 47 vrsta voća i povrća.

Prije nego što se ispita svaki uzorak, voće ili povrće se oguli ili izriba i temeljito opere kako bi se oponašalo ponašanje potrošača kod kuće. Čak i nakon poduzimanja tih koraka, testiranja su pronašla tragove 264 pesticida.

Kao dio godišnjeg izvješća, EWG također izrađuje godišnju listu “Čistih 15” — neorganskih proizvoda s najmanjom količinom ostataka pesticida.

Ove godine gotovo 60% uzoraka nije imalo detektabilne ostatke pesticida. Ananas, slatki kukuruz i avokado bili su na vrhu liste kao najmanje kontaminirani od svih testiranih proizvoda. Zatim su slijedili papaja, crveni luk, smrznuti mladi grašak, šparoge, kupus, cvjetača, lubenica, mango, banane, mrkva, gljive i kivi.

Rješenje nije da prestanemo jesti svježe proizvode, naglašavaju stručnjaci. Voće i povrće temelj su zdrave prehrane, stoga je ključno jesti što više različitih vrsta voća i povrća.

Odabir više “čistih 15” i manje “prljavih 12” – ili kupnja organskih verzija tih 12 najzagađenijih vrsta voća i povrća – odličan je način za smanjenje izloženosti pesticidima, rekao je znanstveni analitičar EWG-a Varun Subramaniam.

“Prljavih 12”

  • Špinat
  • Kelj, raštika...
  • Jagode
  • Grožđe
  • Nektarine
  • Breskve
  • Trešnje
  • Jabuke
  • Kupine
  • Kruške
  • Krumpir
  • Borovnice

“Čistih 15”

  • Ananas
  • Kukuruz (svjež i zamrznut)
  • Avokado
  • Papaja
  • Crveni luk
  • Mladi grašak
  • Šparoge
  • Kupus
  • Cvjetača
  • Lubenica
  • Mango
  • Banana
  • Mrkva
  • Gljive
  • Kivi

PROČITAJTE JOŠ

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

