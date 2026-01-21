Popularne iPhone aplikacije koje "kradu" vaše osobne podatke: Jedna se posebno ističe

Surfshark je proučavao samo korištenje ovih aplikacija na iPhoneu i iPadu, pa ne znamo je li Fitbit bio najveći prekršitelj i na Androidu. No to je podsjetnik da prije korištenja ili instaliranja aplikacija pročitate uvjete korištenja, osobito ako su besplatne. Na iPhoneu također možete pri instalaciji nove aplikacije i prvom korištenju odabrati opciju "Zatraži od aplikacije da ne prati“, čime se sprječava dijeljenje vaših podataka s trećim stranama u svrhu praćenja oglasa.