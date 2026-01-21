OPREZ!
Popularne iPhone aplikacije koje "kradu" vaše osobne podatke: Jedna se posebno ističe
Ako nosite pametni sat ili koristite druge gadgete za praćenje treninga, vjerojatno na pametnom telefonu imate instaliranu jednu ili dvije fitness aplikacije. One mogu biti vrlo korisne za praćenje rezultata, ali prema novom istraživanju VPN tvrtke Surfshark, neke od tih aplikacija mogle bi prikupljati daleko više vaših osobnih podataka nego što mislite.
Surfshark je analizirao 16 popularnih fitness aplikacija za iPhone koristeći podatke iz Apple App Storea te utvrdio da one u prosjeku prikupljaju 12 različitih vrsta podataka od ukupno 35 vrsta za koje Apple navodi da ih aplikacije mogu prikupljati, piše Express.
"Od 16 fitness aplikacija, njih 75 % dijeli korisničke podatke s trećim stranama“, priopćio je Surfshark.
"To se naziva praćenim podacima, pri čemu se ‘praćenje’ odnosi na povezivanje podataka prikupljenih iz vaše aplikacije o određenom krajnjem korisniku ili uređaju – poput korisničkog ID-a, ID-a uređaja ili profila – s podacima trećih strana.“
Najgori primjer bio je Fitbit, za koji je utvrđeno da prikuplja čak 24 vrste podataka, od kojih je 19 ocijenjeno nepotrebnima za samo funkcioniranje aplikacije. Surfshark navodi da bi se ti suvišni prikupljeni osobni podaci mogli koristiti za oglašavanje trećih strana, oglašavanje ili marketing samog developera, analitiku ili personalizaciju proizvoda.
Iako je Fitbit prikupljao najviše podatkovnih točaka, društvena fitness aplikacija Strava imala je najviše podataka korištenih izvan funkcionalnosti same aplikacije – 21, što je ujedno i ukupan broj podatkovnih točaka koje prikuplja.
"Neke aplikacije prikupljaju dvostruko ili gotovo dvostruko više podataka od prosjeka. Primjerice, Fitbit prikuplja do 24 jedinstvene vrste podataka, što ga čini aplikacijom najgladnijom podataka“, poručio je Surfshark.
Utvrđeno je i da Nike Training Club, Runna, The Body Coach Workout Planner i ALO Wellness Club prikupljaju velik broj osobnih podataka. Za Nikeovu aplikaciju utvrđeno je da koristi osjetljive osobne podatke za ciljanje korisnika oglasima, dok se PUSH Workout & Gym Tracker istaknuo time što prikuplja samo sedam podatkovnih točaka i nijednu ne koristi izvan funkcionalnosti aplikacije.
Surfshark je proučavao samo korištenje ovih aplikacija na iPhoneu i iPadu, pa ne znamo je li Fitbit bio najveći prekršitelj i na Androidu. No to je podsjetnik da prije korištenja ili instaliranja aplikacija pročitate uvjete korištenja, osobito ako su besplatne. Na iPhoneu također možete pri instalaciji nove aplikacije i prvom korištenju odabrati opciju "Zatraži od aplikacije da ne prati“, čime se sprječava dijeljenje vaših podataka s trećim stranama u svrhu praćenja oglasa.
