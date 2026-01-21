VIDEO / Veronika - pametna krava koja je potpuno zbunila znanstvenike

Auersperg i Osuna-Mascaro provodili su vrijeme s obitelji Vigele, promatrajući Veroniku u akciji, i to sve uz mnogo štrudli od jabuka. Nakon nekoliko dana Auersperg se vratila u Beč, ali je Osuna-Mascaro ostao u selu nekoliko tjedana, tijekom kojih je proveo 70 eksperimenata s kravom. U njima je Veronika iznova pokazivala višenamjensku uporabu alata koristeći četku za pod koju joj je istraživač davao. "Veronika je više voljela kraj s vlaknima nego dršku — koristila ga je dva i pol puta češće“, rekao je Osuna-Mascaro za DW.