Europska unija također uskoro uvodi nove standarde za emisije štetnih plinova. Standard Euro 7, koji obuhvaća ne samo ispušne plinove, već i zagađenje nastalo trošenjem kočnica i guma, počet će se primjenjivati od 2027. godine. Isto će vrijediti i za električne automobile jer su u pravilu teži i imaju viši zaokretni moment u usporedbi s običnim automobilima. Osim toga, nova uredba nalaže da automobili moraju udovoljiti ekološkim standardima ne samo pri izlasku iz tvornice, već i 10 godina kasnije ili nakon 200.000 prijeđenih kilometara, navode iz CarVerticala, litvantskog tech startupa koji se bavi provjerom povijesti rabljenih vozila i prisutan je na 35 tržišta,