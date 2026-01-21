Cijene novih automobila neće padati ni ove godine, a i rabljenih će ostati na visokim razinama zbog sve izraženijeg manjka ponude vozila starih nekoliko godina, no, izuzetak predstavljaju cijene rabljenih električnih vozila, procjenjuju stručnjaci CarVerticala.
Matas Buzelis iz carVerticala kaže da nema naznaka da će cijene vozila padati. Iako se posljednjih godina inflacija u većini zemalja EU-a stabilizirala, što je dovelo do nižih kamatnih stopa, vozači će se ipak morati strpjeti za dobre vijesti jer se predviđa da će cijene novih automobila i sljedeće godine ostati nepromijenjene.
"Prema prognozama Europske središnje banke, kamatne se stope još dugo neće vratiti na razine iz pretpandemijskog razdoblja. To znači da će novi automobili biti cjenovno nepovoljniji nego prije nekoliko godina", objašnjava Buzelis.
Zbog pandemije, zatvaranja tvornica i krize s čipovima, u svijetu je između 2020. i 2023. godine proizvedeno manje automobila. Na sekundarnom tržištu stoga je sve izraženiji manjak vozila starih nekoliko godina, zbog čega cijene rabljenih automobila ostaju relativno visoke.
"Nema razloga da cijene uskoro padnu"
"U ovome je trenutku pad vrijednosti automobila starih između 3 do 6 godina znatno sporiji nego prije. Tržište rabljenih automobila održava visoke cijene i nema razloga da one uskoro padnu", kaže Buzelis.
Od tog trenda odstupaju tek rabljena električna vozila. Naime, ponuda rabljenih električnih vozila na sekundarnom tržištu raste iz godine u godinu, a taj će se trend u 2026. godini još više ubrzati. Mnogim električnim vozilima starim nekoliko godina isteći će ugovor o leasingu i pojavit će se u oglasnicima. Predviđa se da će cijene rabljenih električnih vozila pasti zbog velike ponude na tržištu, navode iz carVerticala.
"S porastom proizvodnje električnih vozila svake godine, raste i njihov broj na sekundarnom tržištu, što rabljene električne automobile čini povoljnijima", objašnjava Buzelis.
Povoljnijim cijenama pridonosi i sve veći broj kineskih električnih automobila na tržištu. Međutim, iz te tvrtke napominju da je još rano za procjenu koliko su traženi, jer kineski modeli gube na vrijednosti brže od modela poznatih europskih proizvođača. Brži pad vrijednosti kineskih električnih vozila povećava vjerojatnost da će kupci birati druge marke automobila.
Novi EU propisi
Vezano uz ovogodišnje trendove, iz carVerticala ističu kako se u europskim se gradovima nastavlja trend strožih ograničenja za starije automobile koji više zagađuju okoliš. Od 1. siječnja tako države EU-a zabranjuju ulazak u zone niske emisije štetnih plinova automobilima na dizelski pogon koji ne ispunjavaju standard Euro 5 i benzincima koji ne ispunjavaju standard Euro 2.
Europska unija također uskoro uvodi nove standarde za emisije štetnih plinova. Standard Euro 7, koji obuhvaća ne samo ispušne plinove, već i zagađenje nastalo trošenjem kočnica i guma, počet će se primjenjivati od 2027. godine. Isto će vrijediti i za električne automobile jer su u pravilu teži i imaju viši zaokretni moment u usporedbi s običnim automobilima. Osim toga, nova uredba nalaže da automobili moraju udovoljiti ekološkim standardima ne samo pri izlasku iz tvornice, već i 10 godina kasnije ili nakon 200.000 prijeđenih kilometara, navode iz CarVerticala, litvantskog tech startupa koji se bavi provjerom povijesti rabljenih vozila i prisutan je na 35 tržišta,
Prva faza uredbe stupa na snagu 29. studenog 2026. godine, od kada će svi novi automobili morati imati certifikat o usklađenosti sa standardom Euro 7. Od studenog 2027. godine, standard Euro 7 primjenjivat će se na sve novoregistrirane automobile u Europskoj uniji.
