PRIPAZITE
Ovo su "tihi potrošači struje" zbog kojih vam je račun ogroman
Račun za struju raste, a vi ste sigurni da „ništa posebno ne koristite“. Svjetlo gasite, rublje perete racionalno, pećnicu rijetko palite. Ipak, iznos na računu iz mjeseca u mjesec ostaje visok. Razlog su takozvani tihi potrošači struje – uređaji koji rade stalno, često nečujno i neprimjetno, ali zajedno mogu činiti i do 30 posto ukupne potrošnje u kućanstvu.
Europske energetske agencije upozoravaju da moderna kućanstva danas imaju više stalnih potrošača nego ikada prije, jer su stanovi puni pametnih, digitalnih i uređaja u stanju pripravnosti, prenosi Nova.rs.
Hladnjak i zamrzivač – najveći stalni potrošači
Prema podacima Europske komisije i njemačkog instituta Fraunhofer, hladnjak i zamrzivač najveći su kontinuirani potrošači u kućanstvu jer rade 24 sata dnevno.
Prosječna mjesečna potrošnja:
- Stariji modeli (preko 20 godina): između 40 i 60 kilovatsati mjesečno
- Moderni modeli razreda A ili B: oko 15 do 25 kilovatsati mjesečno
Kako smanjiti potrošnju:
- Ne postavljati temperaturu nižu od potrebne
- Hladnjak držati na oko 4 °C, zamrzivač na –18 °C
- Ne stavljati toplu hranu
- Redovito odmrzavati zamrzivač
- Ne držati uređaj blizu pećnice ili radijatora
Televizori koji troše i kada su ugašeni
Moderni pametni televizori ne prestaju trošiti struju ni kada su isključeni daljinskim upravljačem. U stand-by načinu rada stalno su povezani s internetom, ažuriraju softver i „čekaju signal“.
Mjesečna potrošnja:
- U radu: 10 do 20 kilovatsati
- U stand-by načinu rada: 3 do 7 kilovatsati
Kako smanjiti potrošnju:
- Isključivati televizor iz utičnice
- Koristiti produžne kabele s prekidačem
Internetski ruter i mrežna oprema
Ruter radi neprekidno 24 sata dnevno. Prema britanskom Energy Saving Trustu, riječ je o jednom od najčešće zanemarenih potrošača.
Mjesečna potrošnja:
- Ruter: 5 do 10 kilovatsati
- Pojačivači signala: dodatnih 2 do 5 kilovatsati
Kako smanjiti potrošnju:
- Isključivati ruter noću ako nije potreban
- Birati energetski učinkovitije modele
Prijenosna i stolna računala
Računalo koje ostaje uključeno ili u sleep načinu rada satima dnevno može znatno povećati potrošnju.
Mjesečna potrošnja:
- Laptop u radu: 5 do 10 kilovatsati
- Stolno računalo: 15 do 30 kilovatsati
- Sleep način rada: 2 do 5 kilovatsati
Kako smanjiti potrošnju:
- Potpuno isključivati računalo
- Isključivati punjače iz utičnice
Punjači koji stalno ostaju u utičnici
Europska energetska agencija navodi da punjači bez priključenog uređaja i dalje troše struju.
Mjesečna potrošnja:
- Jedan punjač: oko 0,5 kilovatsati
- Više punjača u stanu: i do 3 kilovatsata
Kako smanjiti potrošnju:
- Vaditi punjače iz utičnice
- Koristiti utičnice s prekidačem
Perilica posuđa i rublja u stand-by načinu rada
Čak i kada ne rade, ovi uređaji troše struju zbog elektronike i zaslona.
Mjesečna potrošnja u pripravnosti:
- 1 do 3 kilovatsata po uređaju
Kako smanjiti potrošnju:
- Isključivati iz utičnice
- Koristiti eco programe
- Prati samo punu perilicu
Električni bojler – najskuplji skriveni potrošač
Francuska agencija ADEME upozorava da bojler može činiti i četvrtinu ukupnog računa.
Mjesečna potrošnja:
- Manji bojleri: 40 do 70 kilovatsati
- Veći i loše izolirani: i preko 100 kilovatsati
Kako smanjiti potrošnju:
- Spustiti temperaturu na 55 do 60 °C
- Uključivati bojler po potrebi
- Koristiti tajmere
Pametni uređaji i kućna automatika
Pametni zvučnici, kamere, termostati i asistenti stalno su povezani s mrežom.
Mjesečna potrošnja:
- Pojedinačno: 1 do 3 kilovatsata
- Zajedno: i do 10 kilovatsati
Kako smanjiti potrošnju:
- Isključivati uređaje koje ne koristite
- Birati modele s niskom potrošnjom u stanju pripravnosti
Koliko vas „tihi potrošači“ koštaju?
Prema procjenama Europske komisije, tihi potrošači u prosječnom europskom kućanstvu mogu potrošiti između 80 i 150 kilovatsati mjesečno. To je često jednako ili veće od potrošnje pećnice, perilice rublja i ostalih „vidljivih“ potrošača zajedno.
Ključni savjeti za smanjenje računa
- Isključujte uređaje iz utičnice
- Koristite produžne kabele s prekidačem
- Birajte energetsku klasu A ili B
- Redovito održavajte uređaje
- Razmislite o pametnim mjeračima potrošnje
Zaključak europskih stručnjaka je jasan: račun za struju danas ne stvaraju samo veliki uređaji, već deseci malih, tihih potrošača koji rade neprekidno. Onog trenutka kada ih postanete svjesni i počnete kontrolirati, račun počinje padati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare