Ovo su "tihi potrošači struje" zbog kojih vam je račun ogroman

Račun za struju raste, a vi ste sigurni da „ništa posebno ne koristite“. Svjetlo gasite, rublje perete racionalno, pećnicu rijetko palite. Ipak, iznos na računu iz mjeseca u mjesec ostaje visok. Razlog su takozvani tihi potrošači struje – uređaji koji rade stalno, često nečujno i neprimjetno, ali zajedno mogu činiti i do 30 posto ukupne potrošnje u kućanstvu.

Europske energetske agencije upozoravaju da moderna kućanstva danas imaju više stalnih potrošača nego ikada prije, jer su stanovi puni pametnih, digitalnih i uređaja u stanju pripravnosti, prenosi Nova.rs.

Hladnjak i zamrzivač – najveći stalni potrošači

Prema podacima Europske komisije i njemačkog instituta Fraunhofer, hladnjak i zamrzivač najveći su kontinuirani potrošači u kućanstvu jer rade 24 sata dnevno.

Prosječna mjesečna potrošnja:

Stariji modeli (preko 20 godina): između 40 i 60 kilovatsati mjesečno



Moderni modeli razreda A ili B: oko 15 do 25 kilovatsati mjesečno

Kako smanjiti potrošnju:

Ne postavljati temperaturu nižu od potrebne



Hladnjak držati na oko 4 °C, zamrzivač na –18 °C



Ne stavljati toplu hranu



Redovito odmrzavati zamrzivač



Ne držati uređaj blizu pećnice ili radijatora

Televizori koji troše i kada su ugašeni

Moderni pametni televizori ne prestaju trošiti struju ni kada su isključeni daljinskim upravljačem. U stand-by načinu rada stalno su povezani s internetom, ažuriraju softver i „čekaju signal“.

Mjesečna potrošnja:

U radu: 10 do 20 kilovatsati



U stand-by načinu rada: 3 do 7 kilovatsati

Kako smanjiti potrošnju:

Isključivati televizor iz utičnice



Koristiti produžne kabele s prekidačem

Internetski ruter i mrežna oprema

Ruter radi neprekidno 24 sata dnevno. Prema britanskom Energy Saving Trustu, riječ je o jednom od najčešće zanemarenih potrošača.

Mjesečna potrošnja:

Ruter: 5 do 10 kilovatsati



Pojačivači signala: dodatnih 2 do 5 kilovatsati

Kako smanjiti potrošnju:

Isključivati ruter noću ako nije potreban



Birati energetski učinkovitije modele

Prijenosna i stolna računala

Računalo koje ostaje uključeno ili u sleep načinu rada satima dnevno može znatno povećati potrošnju.

Mjesečna potrošnja:

Laptop u radu: 5 do 10 kilovatsati



Stolno računalo: 15 do 30 kilovatsati



Sleep način rada: 2 do 5 kilovatsati

Kako smanjiti potrošnju:

Potpuno isključivati računalo



Isključivati punjače iz utičnice

Punjači koji stalno ostaju u utičnici

Europska energetska agencija navodi da punjači bez priključenog uređaja i dalje troše struju.

Mjesečna potrošnja:

Jedan punjač: oko 0,5 kilovatsati



Više punjača u stanu: i do 3 kilovatsata

Kako smanjiti potrošnju:

Vaditi punjače iz utičnice



Koristiti utičnice s prekidačem

Perilica posuđa i rublja u stand-by načinu rada

Čak i kada ne rade, ovi uređaji troše struju zbog elektronike i zaslona.

Mjesečna potrošnja u pripravnosti:

1 do 3 kilovatsata po uređaju

Kako smanjiti potrošnju:

Isključivati iz utičnice



Koristiti eco programe



Prati samo punu perilicu

Električni bojler – najskuplji skriveni potrošač

Francuska agencija ADEME upozorava da bojler može činiti i četvrtinu ukupnog računa.

Mjesečna potrošnja:

Manji bojleri: 40 do 70 kilovatsati



Veći i loše izolirani: i preko 100 kilovatsati

Kako smanjiti potrošnju:

Spustiti temperaturu na 55 do 60 °C



Uključivati bojler po potrebi



Koristiti tajmere

Pametni uređaji i kućna automatika

Pametni zvučnici, kamere, termostati i asistenti stalno su povezani s mrežom.

Mjesečna potrošnja:

Pojedinačno: 1 do 3 kilovatsata



Zajedno: i do 10 kilovatsati

Kako smanjiti potrošnju:

Isključivati uređaje koje ne koristite



Birati modele s niskom potrošnjom u stanju pripravnosti

Koliko vas „tihi potrošači“ koštaju?

Prema procjenama Europske komisije, tihi potrošači u prosječnom europskom kućanstvu mogu potrošiti između 80 i 150 kilovatsati mjesečno. To je često jednako ili veće od potrošnje pećnice, perilice rublja i ostalih „vidljivih“ potrošača zajedno.

Ključni savjeti za smanjenje računa

Isključujte uređaje iz utičnice



Koristite produžne kabele s prekidačem



Birajte energetsku klasu A ili B



Redovito održavajte uređaje



Razmislite o pametnim mjeračima potrošnje

Zaključak europskih stručnjaka je jasan: račun za struju danas ne stvaraju samo veliki uređaji, već deseci malih, tihih potrošača koji rade neprekidno. Onog trenutka kada ih postanete svjesni i počnete kontrolirati, račun počinje padati.