Ako ne znaš što će biti

Niti pet dana, eto, neće u Dalmaciji trajati tisućljetna "Hrvatska Država na obalama vječno hrvatskog mora", ali jebeš i to: na oduševljenje "junačkih Dalmatinaca" dizanje desnice u fašistički pozdrav ne samo da više neće biti zabranjeno, nego će odlukom novih talijanskih vlasti biti obavezno! A već za mjesec dana Pavelić će potpisati i Rimske ugovore, Split, Šibenik i Zadar sa zaleđem i otocima pripast će Italiji, "junački Dalmatinci" u školama će učiti talijanski, bit će zabranjena hrvatska imena ulica, hrvatske novine i sva hrvatska kulturna i sportska društva: Hajduk će tako promijeniti ime u Associazione Calcio Spalato, ali će zato igrati u prvoj talijanskoj ligi, a popularni pjevač Marco Percovic Beretta pjevat će "Se non sai cosa è successo".