VIDEO / Život na minus 40: Žena s Aljaske pokazuje što nosi i kako priprema bebu za takvu hladnoću

Pavlina Sudrich, koja živi u Whitehorseu na Jukonu, kanadskoj teritoriji koja graniči s Aljaskom, pokazala je kako izgleda svakodnevni život kada se temperature spuste do ekstremnih minus 40 stupnjeva Celzija. U videu koji je privukao veliku pozornost otkrila je kako se odijeva kako bi se zaštitila u takvim vremenskim uvjetima.

Njezina snimka jasno pokazuje koliko je slojevito odijevanje ključno za očuvanje tjelesne topline pri izrazito niskim temperaturama.

"Kao što se može zamisliti, odijevanje po ovakvoj hladnoći presudno je. Nosim vunene tajice i hlače punjene perjem. Zatim oblačim sintetički osnovni sloj i Ulvang džemper od čiste vune iz Norveške. Primijetit ćete da ga nosim oko 300 dana u godini", objasnila je Pavlina u videu.

Dodala je da nosi i par tankih vunenih čarapa, kao i tradicionalne mekane čizme, najčešće izrađene od životinjske kože. Svoju kombinaciju upotpunila je posebnim modnim dodacima.

"Imam i rukavice od dabrovog krzna, a budući da je danas osobito hladno, nosim jaknu od tuljanove kože koju sam kupila na Grenlandu, gdje sam sudjelovala na skijaškom natjecanju", rekla je Pavlina. Na kraju je dodala još dva šala od merino vune i kapu s krznom.

Posebna zaštita za bebu

Osim sebe, Pavlina je pokazala i kako za izlazak na ekstremnu hladnoću odijeva svoju bebu. Objasnila je da se i pritom oslanja na vunene slojeve, bodi, džemper, hlače i zimski kombinezon. Kolica su dodatno zaštićena vunenim pokrivačem, vrećom za spavanje i posebnim prekrivačem koji zadržava toplinu.

Jukon, teritorij na sjeverozapadu Kanade koji graniči s Aljaskom, poznat je po oštrim zimama, ali i po jedinstvenom načinu života prilagođenom ekstremnim uvjetima. Temperature od minus 40 stupnjeva nisu rijetkost, a tijekom zime dani se često skraćuju na svega nekoliko sati dnevnog svjetla.

Unatoč tome, stanovnici Whitehorsea i drugih manjih mjesta navikli su na takvu svakodnevicu. Gradovi funkcioniraju normalno unatoč snijegu, škole i trgovine rade, a život se nastavlja uz jasna pravila, dobru opremu, pripremu i poštovanje prirode. Jukon je ujedno poznat po netaknutoj divljini, polarnoj svjetlosti poznatoj kao aurora borealis i snažnom osjećaju zajedništva među ljudima.

