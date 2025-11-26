Zašto bi svaki novi vlasnik psa trebao poznavati pravilo 3-3-3

Pixabay / Ilustracija

Kada dovedete psa iz skloništa, to je velika promjena i za vas i za vašeg novog krznenog člana obitelji. To je uzbudljivo razdoblje povezivanja i pripreme za svu ljubav koju ćete dijeliti. Ipak, ne zaboravite da iznenadna promjena njima može biti izrazito stresna.

Podijeli

Oglas

Kako navodi Good Housekeeping, osim što ćete nabaviti najbolje igračke za pse i udoban krevet, važno je znati kako pomoći psu da se prilagodi novom okruženju. Zato je dobro poznavati pravilo 3-3-3.

Pravilo 3-3-3 korisna je smjernica za udomljene pse jer objašnjava kako provesti prva tri dana, tri tjedna i tri mjeseca s novim psom kako bi se lakše priviknuo na vas i vaš dom, prenosi Klix.

Obuhvaća kada psu dati prostora, kada se usredotočiti na povezivanje i kada započeti osnovnu dresuru.

„Pravilo 3-3-3 pruža smjernice kroz proces udomljavanja i pomaže u osiguravanju lakšeg prijelaza i za psa i za vlasnika. Također pomaže postaviti realna očekivanja i spriječiti uobičajene pogreške, poput preopterećenja psa“, navode stručnjaci iz Longmont Humane Societyja.

Iako je ovo pravilo samo okvirna smjernica, svaki je pas različit i prilagođavat će se vlastitim tempom. No ono pruža dobar pregled toga na što se fokusirati i kada.

Što učiniti u prva tri dana

Prva tri dana nakon što psa dovedete kući trebala bi biti posvećena opuštanju. Dopustite mu da istraži novi prostor, onjuši sve zanimljive mirise i navikne se na vašu prisutnost.

„Odmah započnite svoju dnevnu rutinu, ali nemojte forsirati interakciju. Postavite svoje granice rano, ali mu istodobno dajte prostora“, savjetuju stručnjaci iz Longmont Humane Societyja.

Nemojte psa preopteretiti s previše novih ljudi i osigurajte mu miran, tihi kutak u koji se može povući dok se prilagođava velikoj promjeni.

Tijekom tog vremena vaš pas može biti pod stresom i preopterećen. Može puno spavati, skrivati se ili imati nezgode u kućnom prostoru. Budite strpljivi, ostanite pozitivni i dopustite mu da vam priđe kada bude spreman.

Što učiniti u tri tjedna

Naredna tri tjedna trebala bi biti posvećena treningu i izgradnji veze s vašim psom. U tom razdoblju vodite ga u svakodnevne šetnje i provodite vrijeme igrajući se.

Potaknite povezivanje poslasticama, maženjem i igračkama. Počnite ga navikavati na boravak s vama u novim okruženjima, poput psećih parkova i drugih javnih mjesta.

Kako se pas prilagođava, počet će se osjećati sigurnije i iskazivati svoju osobnost. U ovoj fazi može „testirati granice“, stoga se ne obeshrabrite – upravo tada se mogu pojaviti početne poteškoće u ponašanju.

Budite strpljivi i počnite raditi na osnovnoj poslušnosti i naredbama poput „sjedni“, „stani“ i „dođi“. Kratke, česte sesije treninga najučinkovitije su i manje iscrpljujuće. Nagradite dobro ponašanje. Pozitivno potkrepljenje i dosljedne granice bit će ključni za napredak.

Što učiniti u tri mjeseca

Nakon tri mjeseca pas bi se trebao u potpunosti prilagoditi vašem domu. Trebao bi tražiti vodstvo od vas te se osjećati dovoljno sigurno da uz vašu podršku istražuje nove ili zastrašujuće situacije.

Vodite ga u park, vozite se automobilom i dopustite mu da se druži s drugim psima i ljudima, uzimajući u obzir njegovu osobnost i ograničenja. To će pomoći izgraditi samopouzdanje i ojačati vašu vezu.

Nastavite raditi na dresuri i socijalizaciji, kao i na održavanju granica i rutine. Do tada biste vi i vaš pas trebali dobro razumjeti jedno drugo i osjećati se kao pravi tim.

Ako vašem psu treba više vremena da se osjeća ugodno, ne brinite. Psu koji je došao iz teških okolnosti može trebati i duže od tri mjeseca da se potpuno prilagodi – i to je sasvim normalno.