Pet najboljih pasmina pasa na svijetu: Veterinarka tvrdi da prvi na listi obožava djecu

Sve vrste buldoga poznate su po odanosti, smirenosti i osebujnom karakteru. Nisu pretjerano aktivni, pa će rado provesti sate sklupčani pored vas na kauču. Nemojte, međutim, očekivati da će trčati po dvorištu — veća je vjerojatnost da ćete ih zateći kako drijemaju nego kako se igraju.