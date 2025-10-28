Oglas

Pet najboljih pasmina pasa na svijetu: Veterinarka tvrdi da prvi na listi obožava djecu

Nova.rs
28. lis. 2025. 16:08
labrador, retriver, pas, kućni ljubimac
Pixabay / Ilustracija

Imati psa kao kućnog ljubimca često znači imati još jednog člana obitelji. Psi u dom unose radost, društvo, ljubav, utjehu i smijeh, pa su mnogima savršeni obiteljski ljubimci. Neke su pasmine posebno pogodne za obitelji s malom djecom jer su istovremeno druželjubive i strpljive.

Veterinarka dr. Julie Hunt iz tvrtke Embrace Pet Insurance izjavila je za The Pioneer Woman da "obiteljska pasmina psa mora moći tolerirati ponašanje djece, čak i kad su bučna ili previše razigrana“.

Dodala je: "Drugim riječima, to mora biti smiren pas, a ne tjeskoban, s tolerantnim karakterom."

Iako postoje pasmine koje se smatraju idealnima za obitelji, dr. Hunt naglašava da su najbolji psi oni koji su pravilno socijalizirani od šteneće dobi i koji žive u domu gdje i djeca i ljubimci poznaju granice.

Ipak, pojedine su pasmine po prirodi mirnije, nježnije, strpljivije i privrženije, pa su odličan izbor i za početnike i za obitelji s djecom.

Pudlice

Pudla, pudlica, ljubimac, ljubimci, pas
Pixabay/ilustracija

Pudlice dolaze u više veličina, pa možete odabrati onu koja najviše odgovara dobi vaše djece i veličini stana. Po prirodi su inteligentne, razigrane i blage, što ih čini idealnima za obiteljski život.

Zbog svoje kovrčave dlake zahtijevaju redovito šišanje i njegu, a potrebna im je i mentalna stimulacija, prenosi Nova.rs.

Francuski buldog

francuski buldog
Pixabay

Sve vrste buldoga poznate su po odanosti, smirenosti i osebujnom karakteru. Nisu pretjerano aktivni, pa će rado provesti sate sklupčani pored vas na kauču. Nemojte, međutim, očekivati da će trčati po dvorištu — veća je vjerojatnost da ćete ih zateći kako drijemaju nego kako se igraju.

Bigl

bigl, pas, kućni ljubimac
Unsplash / Ilustracija

Bigl je savršene veličine za djecu — dovoljno je čvrst da izdrži njihovu razigranost, ali ne toliko velik da bi nekoga oborio. Po prirodi su nježni, znatiželjni, veseli i vrlo privrženi, što ih čini idealnim za aktivne obitelji.

Ipak, imaju izražen lovački instinkt, pa nije preporučljivo držati ih u kućanstvu s manjim životinjama.

Zlatni retriver

zlatni retriver, pas, kućni ljubimac
Pixabay/ilustracija

Zlatni retriver pravi je simbol obiteljskog psa — miran, odan, nježan i pun ljubavi. Rado će se igrati, ali jednako voli i smjestiti se pored vas na sofi i odmoriti. Lako se dresiraju jer su inteligentni i željni udovoljiti vlasniku, no treba imati na umu da se mnogo linjaju i zahtijevaju dosta tjelesne aktivnosti.

Labrador

labrador, retriver, pas, kućni ljubimac
Pixabay / Ilustracija

Prema dr. Hunt, labradori su "obiteljski favorit“ — lako se dresiraju, poslušni su i puni energije. Poznati su po tome što obožavaju djecu, uvijek su spremni za igru, prijateljski nastrojeni i vedrog duha.

Najbolje se snalaze u aktivnim obiteljima, gdje imaju dovoljno prostora i vremena za igru, šetnju i dosljednu obuku.

