Znate li čemu služi papir za fritezu na vrući zrak? Ne koristi se onako kako mislite

Korištenje papira u fritezi na vrući zrak može izgledati jednostavno, ali postoji jedan trik koji mnogi ne znaju.
Papir se zapravo ne stavlja izravno na rešetku. Ovaj jednostavan korak pomaže da se hrana ravnomjerno peče i sprječava da papir blokira protok zraka, što može dovesti do neravnomjerno pečenih jela ili čak rizika od požara, piše City Magazine.
Mnogi korisnici friteze na vrući zrak griješe tako što papir stavljaju izravno na rešetku, a posljedica su zagorjela hrana ili papir koji se lijepi.
Kada se papir postavi ispod, on funkcionira kao zaštitni sloj, olakšava čišćenje i omogućuje da hrana bude hrskava, a ne natopljena uljem.
At what age did you realize air fryer paper is meant to line the basket, not wrap the food?pic.twitter.com/Ka8cMvHJWk— Today Years Old (@todayyearsold) January 5, 2026
Ovo je mali trik koji može značajno unaprijediti rezultate u vašoj fritezi na vrući zrak a za koji mnogi kuhari i ljubitelji brzih obroka zapravo nisu znali.
Sljedeći put kada budete koristili fritezu na vrući zrak, isprobajte ovaj jednostavan savjet i primijetit ćete razliku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
