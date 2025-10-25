Oglas

MASNOĆA ĆE NESTATI

Evo kako lako očistiti fritezu na vrući zrak za nekoliko minuta

author
N1 Info
|
25. lis. 2025. 10:44
Air fryer
Ilustracija / Pexels

Friteze na vrući zrak mogu nakupiti masnoću i prljavštinu nakon tjedana upotrebe, ali dodavanje jednog sastojka koji vjerojatno već imate u kuhinji može vam pomoći da uređaj temeljito očistite.

Oglas

Friteze na vrući zrak postale su nezaobilazan kućanski aparat — omiljene zbog svoje sposobnosti da brzo pripreme hrskava i ukusna jela uz minimalnu količinu ulja. No, uz svu tu praktičnost dolazi i jedna velika odgovornost: redovito čišćenje i održavanje higijene uređaja, piše Express.

Zanemarivanje čišćenja može dovesti do neugodnih mirisa, slabijeg rada uređaja pa čak i do nakupljanja bakterija. Kako bi pomogla u pravilnom održavanju, Salomé Gião, mikrobiologinja iz tvrtke Shark, podijelila je svoje stručne savjete o tome kako pravilno očistiti fritezu — i nakon svakodnevne upotrebe i tijekom dubinskog čišćenja: “Iako su praktične, friteze zahtijevaju više pažnje nego pećnice,” objašnjava Salomé.
Drugim riječima, iako se može činiti da je fritezu lako održavati, zapravo joj je potrebno češće i pažljivije čišćenje nego većim kuhinjskim aparatima.

Najvažniji dijelovi za čišćenje

Košara i pladanj friteze najviše su u kontaktu s hranom — i zato su najvažniji dijelovi za redovito pranje.

Prema Saloméinim savjetima, košaru i pladanj treba oprati nakon svake upotrebe ispiranjem u otopini deterdženta i vode. Čak i ako koristite papirnate ili silikonske obloge, ostaci hrane, ulja i masnoće mogu širiti bakterije ako se ne očiste pravilno.

Kako dubinski očistiti fritezu na vrući zrak

Salomé savjetuje sljedeći postupak:

  1. Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na masne dijelove unutar košare, pladnja ili dna friteze.
  2. Koristite spužvu koja ne grebe kako biste uklonili tvrdokorne ostatke hrane bez oštećivanja neljepljive površine.
  3. Pomiješajte jednake dijelove bijelog octa i deterdženta za suđe u zdjeli ili bočici s raspršivačem, pa tom smjesom prebrišite unutrašnje stijenke i sve odvojive dijelove friteze.
  4. Temeljito isperite sve dijelove toplom vodom i potpuno ih osušite prije ponovnog sastavljanja friteze.

Koliko često treba raditi dubinsko čišćenje

Osim svakodnevnog pranja, dubinsko čišćenje je ključno za siguran i učinkovit rad friteze.
Salomé preporučuje da se dubinsko čišćenje obavlja barem jednom svaka četiri tjedna, ili čak svaka dva do tri tjedna ako fritezu koristite često.

Ovaj proces uklanja bakterije nastale zbog prolijevanja hrane, prskanja i nakupljene masnoće na teško dostupnim mjestima — čime friteza ostaje higijenska, učinkovita i dugotrajnija.

Teme
air fryer airfryer friteza na vrući zrak čišćenje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ