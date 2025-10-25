Evo kako lako očistiti fritezu na vrući zrak za nekoliko minuta

Zanemarivanje čišćenja može dovesti do neugodnih mirisa, slabijeg rada uređaja pa čak i do nakupljanja bakterija. Kako bi pomogla u pravilnom održavanju, Salomé Gião, mikrobiologinja iz tvrtke Shark, podijelila je svoje stručne savjete o tome kako pravilno očistiti fritezu — i nakon svakodnevne upotrebe i tijekom dubinskog čišćenja: “Iako su praktične, friteze zahtijevaju više pažnje nego pećnice,” objašnjava Salomé.

Drugim riječima, iako se može činiti da je fritezu lako održavati, zapravo joj je potrebno češće i pažljivije čišćenje nego većim kuhinjskim aparatima.