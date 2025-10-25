Evo kako lako očistiti fritezu na vrući zrak za nekoliko minuta

Friteze na vrući zrak mogu nakupiti masnoću i prljavštinu nakon tjedana upotrebe, ali dodavanje jednog sastojka koji vjerojatno već imate u kuhinji može vam pomoći da uređaj temeljito očistite.
Friteze na vrući zrak postale su nezaobilazan kućanski aparat — omiljene zbog svoje sposobnosti da brzo pripreme hrskava i ukusna jela uz minimalnu količinu ulja. No, uz svu tu praktičnost dolazi i jedna velika odgovornost: redovito čišćenje i održavanje higijene uređaja, piše Express.
Zanemarivanje čišćenja može dovesti do neugodnih mirisa, slabijeg rada uređaja pa čak i do nakupljanja bakterija. Kako bi pomogla u pravilnom održavanju, Salomé Gião, mikrobiologinja iz tvrtke Shark, podijelila je svoje stručne savjete o tome kako pravilno očistiti fritezu — i nakon svakodnevne upotrebe i tijekom dubinskog čišćenja: “Iako su praktične, friteze zahtijevaju više pažnje nego pećnice,” objašnjava Salomé.
Drugim riječima, iako se može činiti da je fritezu lako održavati, zapravo joj je potrebno češće i pažljivije čišćenje nego većim kuhinjskim aparatima.
Najvažniji dijelovi za čišćenje
Košara i pladanj friteze najviše su u kontaktu s hranom — i zato su najvažniji dijelovi za redovito pranje.
Prema Saloméinim savjetima, košaru i pladanj treba oprati nakon svake upotrebe ispiranjem u otopini deterdženta i vode. Čak i ako koristite papirnate ili silikonske obloge, ostaci hrane, ulja i masnoće mogu širiti bakterije ako se ne očiste pravilno.
Kako dubinski očistiti fritezu na vrući zrak
Salomé savjetuje sljedeći postupak:
- Pomiješajte sodu bikarbonu s malo vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na masne dijelove unutar košare, pladnja ili dna friteze.
- Koristite spužvu koja ne grebe kako biste uklonili tvrdokorne ostatke hrane bez oštećivanja neljepljive površine.
- Pomiješajte jednake dijelove bijelog octa i deterdženta za suđe u zdjeli ili bočici s raspršivačem, pa tom smjesom prebrišite unutrašnje stijenke i sve odvojive dijelove friteze.
- Temeljito isperite sve dijelove toplom vodom i potpuno ih osušite prije ponovnog sastavljanja friteze.
Koliko često treba raditi dubinsko čišćenje
Osim svakodnevnog pranja, dubinsko čišćenje je ključno za siguran i učinkovit rad friteze.
Salomé preporučuje da se dubinsko čišćenje obavlja barem jednom svaka četiri tjedna, ili čak svaka dva do tri tjedna ako fritezu koristite često.
Ovaj proces uklanja bakterije nastale zbog prolijevanja hrane, prskanja i nakupljene masnoće na teško dostupnim mjestima — čime friteza ostaje higijenska, učinkovita i dugotrajnija.
