ŠTO BISTE VI NAPRAVILI?
Pitanje konobara potpuno ga je zateklo: Kad je popio svoju kavu i zatražio račun, ostao je bez riječi
Običan posjet kafiću u Hrvatskoj pretvorio se u iskustvo koje će sigurno dobro zapamtiti.
Jedan od korisnika popularnog foruma Reddit opisao je događaj te izazvao burnu raspravu. Kako kaže, konobari sve češće očekuju napojnicu, a ako je ne dobiju, pokazuju svoje nezadovoljstvo.
"A napojnica?"
Kako je napisao, račun u iznosu od 2,20 eura platio je s tri eura, no konobar mu nije vratio ostatak. Kada ga je pitao za novac, ovaj mu je navodno odgovorio: „A što je s napojnicom?”
Upravo je ta reakcija potaknula brojne komentare i podijeljena mišljenja korisnika društvene mreže.
Mnogi su istaknuli da zbog visokih cijena u lokalima gotovo više ni ne ostavljaju napojnice.
„Nekad sam račun zaokruživao naviše, danas su cijene toliko visoke da ne ostavljam ništa”, napisao je jedan od komentatora.
Neki priznaju da zbog poskupljenja rjeđe odlaze u kafiće i restorane. Jedna od korisnica opisala je kako prijateljica s velikom obitelji goste radije poziva na kavu u park, kamo je donese u termosici. Mnogi su tu ideju opisali kao simpatično i praktično rješenje u vrijeme visokih cijena, piše Metropolitan.
Osim skupoće, često se spominje i kvaliteta usluge. Više korisnika požalilo se na nezainteresirane konobare, dugo čekanje, neočišćene stolove i loš odnos prema gostima. „Zašto bih ostavio napojnicu ako konobar dva sata nije došao provjeriti treba li nam još nešto, a na kraju sam još morao sam otići do šanka platiti račun?”, napisao je jedan od komentatora.
Dio korisnika smatra da je riječ o utjecaju američke kulture napojnica, gdje je dodatno plaćanje gotovo obavezno. Prema njihovom mišljenju, napojnica ne bi trebala biti nešto što se podrazumijeva, nego nagrada za zaista dobru uslugu.
Čest argument u raspravi jest i to da konobari za svoj posao primaju plaću, kao i mnogi drugi zaposlenici. „Zašto bismo dodatno plaćali nekoga tko je za svoj posao već plaćen? Nitko ne daje napojnice medicinskim sestrama, pilotima ili građevinskim radnicima”, istaknuo je jedan od sudionika rasprave.
Unatoč brojnim kritikama, neki ipak i dalje ostavljaju napojnicu, ponajprije kada su doista zadovoljni odnosom i uslugom. Opći dojam rasprave jest da se napojnica sve manje smatra nečim što se podrazumijeva, a sve više gestom koju osoblje mora zaslužiti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
