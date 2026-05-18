operacija planirana mjesecima

Kamion s 152 kotača bio je potreban za prijevoz goleme glave za bušenje tunela teške 137 tona

Faruk Međedović , N1 BiH
18. svi. 2026. 13:18
Screenshot / YouTube

Dio težak više od 137 tona iz tunelokopnog stroja Monica prevezen je kroz Coomu u Australiji na kamionu sa 152 kotača, u sklopu složene transportne operacije.

Transportirana konstrukcija središnji je dio rezne glave tunelokopa Monica, opreme povezane s projektom Snowy 2.0.

Teret je prošao kroz Sharp Street i nastavio prema posljednjoj dionici putovanja australskom autocestom Snowy Mountains.

Sa sedam metara širine i 73 metra duljine, sklop je privlačio pažnju svojom veličinom dok se kretao kroz grad. Dio je bio upućen prema lokaciji Marica, sjeverno od Kiandre.

Prijevoz zahtijevao mjesece planiranja

Dave Evans, direktor operacija kompanije Snowy Hydro za projekt Snowy 2.0, izjavio je da je nesmetan prolazak rezultat višemjesečnog intenzivnog rada i planiranja. Kretanje tereta pokazalo je razinu pripreme obavljene prije putovanja.

Evans je rekao kako je bio impresivan prizor gledati ogromne dijelove stroja za bušenje tunela kako prolaze kroz Coomu prema Marici. Također je pohvalio timove zadužene za promet i transport.

Rezni kotač bio podijeljen

Rezna glava glavni je alat za iskopavanje tunelokopa. Zbog svoje veličine nije se mogla prevoziti u jednom komadu, već je morala biti rastavljena na pet dijelova kako bi se omogućio transport do odredišta.

Središnji dio jedan je od elemenata tog sklopa koji će ponovno biti sastavljen na gradilištu. Operacija, koja se smatra vrlo složenom, uspješno je izvedena zahvaljujući timu odgovornom za transportnu rutu, priopćio je Snowy Hydro.

Više od 140 tereta stiglo u Maricu

Tijekom posljednjih nekoliko tjedana više od 140 teških tereta isporučeno je na terminal Marica iz luke Kembla.

Transport je dio priprema za puštanje u rad tunelokopa Monica u sklopu projekta Snowy 2.0.

Kada bude sastavljen i pušten u rad tijekom sljedećih mjeseci, tunelokop Monica postat će četvrti megastroj za bušenje tunela aktivan na projektu.

Prije toga njegovi dijelovi još moraju proći završnu fazu transporta, montaže i organizacije na udaljenoj lokaciji.

