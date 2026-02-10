Majstori odbijaju popravke jer nemaju gdje parkirati – stanari plaćaju tisuće eura više

Pixabay

Situacija s parkiranjem u centru Münchena nije samo izazov za stanare i posjetitelje, već je postala nepremostiva prepreka za obrtnike. Mnogi su prisiljeni odbijati poslove jer je pronalazak parkirnog mjesta u gradu postao nemoguća misija.

Telefonska provjera: Prvo pitanje je uvijek o parkingu

Dobivanje dozvole za gradilište u Münchenu ogroman je napor, ali čak i manji popravci postaju pravi test živaca. Eva Schickhaus, vlasnica jedne zgrade, suočava se s odbijenicama čim majstorima kaže adresu.

“Često je prvo pitanje majstora preko telefona kakva je situacija s parkingom”, priča Eva za BR. Čim spomene ulicu Fraunhoferstraße, koja je među obrtnicima poznata kao mjesto gdje se nikada ne nalazi parking, razgovor obično tu i završava

“Kad se pokvari grijanje ili pukne cijev u kupaonici, netko mora doći odmah”, žali se vlasnica kojoj nedostatak mjesta za kombije majstora stvara ogromne probleme, piše Fenix.

Nevjerojatno rješenje: Rezanje krovnih greda zbog nedostatka prostora

Problemi s parkingom i nedostatkom mjesta na ulici ne uzrokuju samo stres, već i astronomske troškove. Eva u svojoj zgradi mora zamijeniti trule krovne grede. Nove grede su već stigle, ali postoji jedan veliki problem: nema mjesta za kran.

Budući da se na ulici ne može postaviti dizalica, pronađeno je nevjerojatno, ali skupo rješenje:

Grede se moraju prerezati na pola kako bi se mogle unijeti u zgradu.

Kad se popnu na vrh, ponovno se spajaju čeličnim spojnicama.

Ova improvizacija uzrokuje dodatne troškove koji se mjere u peteroznamenkastim iznosima. To je cijena koju stanari plaćaju zbog urbane prenapučenosti i prometne politike grada u kojem metar slobodnog asfalta vrijedi više od samog popravka.