Hrvatica iz Njemačke otkriva: Kaznu za parking u Hrvatskoj smo platili prije četiri godine, a sada smo dobili opomenu – i nismo jedini!

PIXSELL / Nikola Cutuk

Jedna opomena iz odvjetničkog ureda, za kaznu koja je plaćena još prije četiri godine, bila je dovoljna da ponovno otvori važno pitanje: koliko je zapravo siguran gotovinski sustav naplate kazni u Hrvatskoj i kako se mogu zaštititi građani, posebno oni koji žive u iseljeništvu?

Podijeli

Oglas

Čitateljica Fenix-magazina, Marija Marčetić koja živi u Njemačkoj, podijelila je osobno iskustvo koje bi moglo poslužiti kao upozorenje mnogima koji godišnji odmor provode u Hrvatskoj i dobiju kaznu za parking ili neku drugu kaznu koju moraju platiti.

"Tijekom ljeta proveli smo nekoliko tjedana u Vrsima kod Nina. Tada smo dobili kaznu za parkiranje. Kaznu smo ubrzo platili gotovinom, na pošti u Ninu", prisjeća se Marija. Kazna je postala stvar prošlosti, ili su barem tako mislili.

Od toga je prošlo četiri godine. Nedavno su primili službenu opomenu iz odvjetničkog ureda Marka Kuzmanovića iz Pule, koji navodi da zastupa Grad Nin i traži podmirenje "neplaćene" kazne, odnosno iste one koja je već plaćena.



Kontaktirali smo ured i dobili odgovor: "Niste jedini, i drugi su dobili takva pisma." Srećom, mi smo čuvali potvrdu o uplati i uspjeli dokazati da je kazna već podmirena, kaže Marija.

Što s onima koji potvrdu više nemaju?

U Hrvatskoj se brojne usluge i dalje plaćaju gotovinom, ali očito postoji prostor za administrativne pogreške, ili još gore, za nepravovremeno evidentiranje uplata. Gotovinske uplate, posebno kad se radi o turistima i privremenim posjetiteljima, lako mogu nestati iz službenih evidencija ako sustav nije ažuran ili transparentan.

"Ovo nije samo moj slučaj. Ako ljudi iz iseljeništva ili turisti nakon četiri ili pet godina dobiju opomenu za nešto što su uredno platili, a više nemaju potvrdu, bit će prisiljeni platiti drugi put, čak i ako su u pravu. To je nepravedno i sramotno", upozorava Marija.

Kako se zaštititi? Marija je navela nekoliko savjeta:

Čuvajte sve potvrde o plaćenim kaznama (idealno fotografirati ili skenirati).



Ako dobijete opomenu – prvo provjerite svoje arhive, ne plaćajte odmah.



Budite oprezni i ne nasjedajte na nepravedne radnje.



Slučajevi poput ovog otvaraju ozbiljna pitanja o radu komunalnih i odvjetničkih službi koje postupaju u ime lokalnih vlasti. Također, bacaju sjenu na doživljaj Hrvatske kao zemlje u kojoj su turisti i iseljeništvo poželjni i dobrodošli gosti.

"Platiti nešto jednom, a onda ponovno nakon četiri godine, to nije pravna sigurnost. Nije ni poštenje", kaže na kraju Marija, izražavajući nadu da će objava njezine priče pomoći drugima da se zaštite.