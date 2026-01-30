Stan od 42 kvadrata s parkingom u Zagrebu je 2019. stajao 100.000 eura, a evo koliko je danas

A u komentarima je dobio potvrdu koliko je potraga iscrpljujuća. "Traženje stana traje jako dugo i jako je iscrpljujuće", napisao je jedan komentator, dodajući da su mnogi, čak i u vrijeme nešto nižih cijena, morali provoditi više od godinu dana pretražujući oglase, postavljati obavijesti i reagirati munjevitom brzinom čim se pojavi "ok stan". "I meni, a i jednom prijatelju su dva stana otišla jer smo htjeli prespavati odluku. Što isto treba prihvatiti kao nešto što se događa. Zna se dogoditi i da se sve dogovorite pa ljudi povise cijenu ili odustanu od prodaje, a i da se sve dogovorite pa ti onda banka ne da dovoljno nego ti fali 5-10k i traži dalje. Uglavnom, dobrih stanova ima, ali odu u par sati s oglasnika. Suludo, ali nažalost s dobrim stanovima je tako", napisao je.