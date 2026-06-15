VIDEO / Dirty Spaghetti – viralni recept koji je osvojio TikTok

Za razliku od klasičnog umaka od rajčice, ova verzija temelji se na bogatoj kombinaciji goveđeg temeljca, koncentrata rajčice i zaprške, stvarajući gust umak koji se savršeno lijepi za tjesteninu. Toplo, zasitno i jednostavno za pripremu, ovo je jedno od onih jela koje mnogi nakon prvog pokušaja odmah uvrste u svoj redoviti jelovnik, piše Nova.rs.