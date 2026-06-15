"comfort food" nota
VIDEO / Dirty Spaghetti – viralni recept koji je osvojio TikTok
Viralne Dirty Spaghetti pripremaju se od začinjene mljevene junetine, pirjanih paprika i luka te bogatog umaka na bazi rajčice i goveđeg temeljca koji obavija špagete i svakom zalogaju daje puninu okusa.
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Ako ste posljednjih tjedana provodili vrijeme na društvenim mrežama, vjerojatno ste primijetili da se ovaj recept pojavljuje posvuda. Na prvi pogled djeluje jednostavno, no već nakon prvog kušanja postaje jasno zašto je osvojio korisnike TikToka. Riječ je o jelu intenzivnog okusa s prepoznatljivom "comfort food" notom koja dugo pruža osjećaj sitosti.
Za razliku od klasičnog umaka od rajčice, ova verzija temelji se na bogatoj kombinaciji goveđeg temeljca, koncentrata rajčice i zaprške, stvarajući gust umak koji se savršeno lijepi za tjesteninu. Toplo, zasitno i jednostavno za pripremu, ovo je jedno od onih jela koje mnogi nakon prvog pokušaja odmah uvrste u svoj redoviti jelovnik, piše Nova.rs.
Što su Dirty Spaghetti?
Dirty Spaghetti jelo je od tjestenine inspirirano kuhinjom američkog juga. Priprema se od začinjenog mljevenog mesa, povrća i bogatog, zgusnutog umaka koji oblaže tjesteninu, umjesto klasičnog umaka marinara.
Naziv potječe od izgleda jela – začinjeno meso i gust umak daju tjestenini tamniju, "prljavu" boju i teksturu. Naglasak pritom nije na savršenom izgledu, već na bogatom i punom okusu.
@low_kei__ I finally made the viral dirty spaghetti… and baby, it was WAY better than I expected! It's now part of the dinner rotation! 😮🔥 Ingredients: 1lb Thin Spaghetti 1lb Ground Beef 1lb Mild Italian Sausage 3-4 Bell Peppers diced/minced 2TBS Tomato Paste 1/4C All-Purpose Flour 2-3C Beef Broth 1–2TBS Worcestershire Sauce Garlic, minced 1pt Beefy Onion Soup Mix Italian Seasoning Complete Seasoning Black Pepper Salted Water for Pasta Instructions: 1. Cook spaghetti in salted water; reserve 1 cup pasta water before draining. 2. Brown ground beef and sausage together; break apart while cooking. 3. Add flour and mix well. Add tomato paste and let cook 1 minute before stirring in. 4. Add peppers, garlic, beef broth, Worcestershire, soup mix, and seasonings. Mix well, cover, and simmer 15 minutes. 5. Add cooked spaghetti and toss together. Use reserved pasta water as needed to loosen. Enjoy! 🔥 #dirtyspaghetti #viralspaghetti #viralrecipe ♬ original sound - ananomy
Sastojci
450 g tankih špageta
450 g mljevene junetine
450 g blage talijanske kobasice
3 do 4 paprike, sitno nasjeckane
2 žlice koncentrata rajčice
60 g glatkog brašna (oko 1/4 šalice)
500 do 750 ml goveđeg temeljca (2 do 3 šalice)
1 do 2 žlice Worcestershire umaka
2 do 3 češnja češnjaka, sitno nasjeckana
1 vrećica instant goveđe juhe s dodatkom luka u prahu
talijanska mješavina začina
univerzalni suhi začin po želji
svježe mljeveni crni papar
posoljena voda za kuhanje tjestenine
Priprema
Špagete skuhajte u posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Prije cijeđenja sačuvajte jednu šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina.
U velikoj tavi ili dubokoj posudi zajedno prepržite mljevenu junetinu i kobasicu, usitnjavajući meso tijekom pečenja.
Dodajte brašno i dobro promiješajte. Zatim umiješajte koncentrat rajčice te ga kratko pržite oko jedne minute.
Dodajte paprike, češnjak, goveđi temeljac, Worcestershire umak, mješavinu instant juhe i začine. Sve dobro promiješajte, poklopite i kuhajte na laganoj vatri oko 15 minuta.
Umiješajte kuhane špagete i dobro ih povežite s umakom. Po potrebi dodajte malo sačuvane vode od kuhanja tjestenine kako biste postigli željenu gustoću.
Poslužite toplo i uživajte u jednom od najpopularnijih viralnih recepata posljednjih mjeseci. Dobar tek!
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