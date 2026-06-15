Trag do Kremlja
Velika istraga BBC-a: Palež kuće britanskog premijera vodi do ruske mreže sabotaža i dezinformacija
Britanski premijer Keir Starmer bio je meta niza podmetnutih požara, uključujući incident u kojem je zapaljen ulaz u njegovu obiteljsku kuću u sjevernom Londonu.
I nakon što je Roman Lavrinovič u ponedjeljak osuđen zbog urote za podmetanje požara, činilo se da o britanskom premijeru zna malo.
Njegov anonimni nalogodavac, poznat pod inicijalima E.L., u jednoj je poruci ipak otkrio važan trag: "Napao si dom vrlo visoko pozicionirane osobe u Britaniji. Poslat ću ti novac, moraš napustiti grad".
No bilo je prekasno. Lavrinovič je uhićen svega nekoliko sati kasnije. Dvadesetdvogodišnjeg ukrajinskog građevinskog radnika, prema rezultatima istrage BBC-ja, iskoristili su kao sredstvo za napad na šefa britanske vlade. Ključno pitanje bilo je – tko stoji iza svega?
Opsežna istraga BBC-a otkrila je da je podmetanje požara bilo tek dio šire kampanje sabotaža, provokacija i dezinformacija koja, prema prikupljenim dokazima, vodi sve do ruskih državnih struktura.
Trag vodi do mladog ruskog diplomata
BBC navodi da je osoba koja je koordinirala Lavrinoviča nudila rusko državljanstvo za izvođenje novih napada te otvoreno veličala ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Istraživači tvrde da postoje snažni pokazatelji da se iza inicijala E.L. krije 23-godišnji ruski diplomat Jevgenij Ljukšin, sin visokog ruskog dužnosnika, koji je prošao obuku iz informacijskog ratovanja i povezan je s najvišim krugovima vlasti u Moskvi.
Ljukšin nije odgovorio na upite BBC-ja, a nekoliko sati nakon što su ga novinari kontaktirali, jedan od propagandnih kanala s kojima je bio povezan nestao je s interneta.
Rusko veleposlanstvo odbacilo je bilo kakvu povezanost Moskve s nezakonitim aktivnostima. "Odbacujemo svaki pokušaj povezivanja Rusije ili ruskog Ministarstva vanjskih poslova s nezakonitim djelovanjem", priopćili su.
Požari povezani sa Starmerom
Lavrinovič i 27-godišnji Stanislav Karpiuk, rumunjski državljanin ukrajinskog podrijetla, proglašeni su krivima za urotu radi podmetanja požara na objektima i vozilu povezanima s premijerom Starmerom. Treći optuženi, Petro Počinok (35), oslobođen je optužbi.
Prvi požar izbio je kada je zapaljen automobil Toyota koji je ranije pripadao premijeru. Uslijedila su još dva napada – na ulaz zgrade u kojoj je Starmer nekad živio te na kuću koju je nakon njegova preseljenja u Downing Street koristila njegova šogorica.
Tijekom suđenja identitet osobe koja je organizirala operaciju ostao je nepoznat. Sudski postupak fokusirao se gotovo isključivo na financijski motiv, dok su veze i pozadina anonimnog nalogodavca ostale po strani.
Mreža lažnih skupina i širenje mržnje
Prema BBC-jevoj istrazi, ruski operativci vodili su kampanju putem društvenih mreža i aplikacije Telegram, stvarajući lažne krajnje desničarske i muslimanske organizacije. Te su skupine korištene za organiziranje vandalizma u Ujedinjenom Kraljevstvu te za poticanje podjela i straha među stanovništvom.
Jedna od takvih organizacija bila je "Direct Action UK", koja se predstavljala kao autentični britanski pokret. Istraga je pokazala da je zapravo riječ o projektu koji su vodili ruski operativci. Skupina je objavljivala sadržaj protiv muslimana, pozivala na napade na džamije i policiju te nudila novac za podmetanje požara i druge nasilne akcije.
Nakon što su članovi za novac ispisivali islamofobne grafite po džamijama u Londonu, "Direct Action" je snimke vandalizma pretvarao u propagandne videe namijenjene širenju mržnje i zastrašivanju muslimanske zajednice.
Lažne islamske organizacije
Prije pokretanja lažnih desničarskih skupina, E.L. je sudjelovao i u stvaranju izmišljene islamske organizacije "Takbir Foundation".
Navodni cilj bio je financiranje pisanja islamskih grafita diljem Britanije, no istražitelji smatraju da je stvarna svrha bila izazivanje reakcije krajnje desnice i produbljivanje društvenih sukoba.
Organizacija je nudila novac za ispisivanje islamskih poruka na zgradama, a zatim je takve incidente koristila za dodatno raspirivanje napetosti.
Dezinformacije nakon napada
Požari povezani sa Starmerom iskorišteni su i za širenje dezinformacija. Među najpoznatijim lažnim tvrdnjama bila je ona da su osumnjičenici navodno bili muški seksualni radnici povezani s britanskim premijerom te da su požari rezultat osobnog skandala.
BBC navodi da za takve tvrdnje nije postojao nikakav dokaz.
Ipak, priču je na društvenim mrežama širio krajnje desni aktivist Tommy Robinson, kojega je prethodno promovirala upravo skupina "Direct Action".
Dio šire ruske strategije
Stručnjaci smatraju da se slučaj uklapa u obrazac ruskih hibridnih operacija koje posljednjih godina pogađaju europske zemlje.
Takve aktivnosti uključuju sabotaže, podmetanje požara, špijunažu i informacijske operacije, pri čemu se za izvršavanje zadataka često regrutiraju posrednici kojima se nudi novac.
Ukrajinci su, prema navodima ukrajinske policije, česta meta takvog vrbovanja jer njihovo sudjelovanje može narušiti ugled Ukrajine među zapadnim saveznicima.
Veze s Kremljem
BBC je identificirao brojne veze između Jevgenija Ljukšina, ruskog Ministarstva vanjskih poslova i organizacije Rybar, poznate po provođenju proruskih propagandnih kampanja.
Ljukšin je navodno sudjelovao u programima informacijskog ratovanja koje zajednički provode Kremlj, ruska predsjednička administracija i osobe bliske Vladimiru Putinu.
Među predavačima su bili bivši ruski obavještajci i diplomati koje zapadne zemlje povezuju sa špijunskim aktivnostima.
Iako BBC navodi da ne može sa stopostotnom sigurnošću potvrditi da je Ljukšin osoba koja se skriva iza inicijala E.L.. Ističe da se njegovi podaci, aktivnosti i veze podudaraju s profilom čovjeka koji je koordinirao napade.
Bivši britanski ministar obrane Ben Wallace izjavio je da prikupljeni dokazi upućuju na "vrlo namjernu i jasnu eskalaciju djelovanja protiv britanske države". Prema njegovim riječima, napadi na imovinu povezanu s britanskim premijerom teško da su mogli biti odluka pojedinca nižeg ranga.
Iako britanska policija još nije službeno dokazala državnu umiješanost, izvori BBC-ja tvrde da su britanske i ukrajinske vlasti u internim procjenama zaključile kako iza napada stoji Rusija.
Nedugo nakon što je BBC kontaktirao Ljukšina, nekoliko Telegram kanala povezanih s kampanjom nestalo je s interneta.
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