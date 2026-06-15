Velika istraga BBC-a: Palež kuće britanskog premijera vodi do ruske mreže sabotaža i dezinformacija

Jedna od takvih organizacija bila je "Direct Action UK", koja se predstavljala kao autentični britanski pokret. Istraga je pokazala da je zapravo riječ o projektu koji su vodili ruski operativci. Skupina je objavljivala sadržaj protiv muslimana, pozivala na napade na džamije i policiju te nudila novac za podmetanje požara i druge nasilne akcije.