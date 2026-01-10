trik za hladne dane
Ova neobična namirnica na vjetrobranskom staklu može spriječiti stvaranje leda
Stručnjaci iz LeaseCara tvrde da vozači mogu izbjeći tvrdokoran sloj leda koji se preko noći stvara na vjetrobranskom staklu tako da prerežu smeđi luk napola i prije spavanja njime prebrišu staklo.
Tajni saveznik u odleđivanju - luk?
Luk stvara klizni zaštitni sloj koji sprječava da se kapljice vode zadrže i zalede, a istovremeno razgrađuje eventualno stvaranje mraza.
Ovu tehniku potvrđuju i iz Motor Matcha, objašnjavajući:
„Jedan neobičan savjet je da večer prije tretirate staklo lukom. Jednostavno prerežite luk napola i istrljajte njime vjetrobransko staklo.
Prirodna ulja u luku stvaraju barijeru koja pomaže spriječiti nakupljanje mraza razgrađujući ga dok se stvara.“
Jedan od najnapornijih dijelova dugih zimskih putovanja je struganje tvrdokornog leda koji se često nakuplja na prozorima automobila, a vozači riskiraju visoke kazne.
Govoreći o vlastitim metodama čišćenja vjetrobranskog stakla svako jutro, jedan korisnik Reddita komentirao je:
„Pogledajte ljude u Michiganu ili Švedskoj.
Plastična folija s magnetima od rijetkih metala. Plastika pokriva vjetrobransko staklo, magneti je drže za auto. Avioni koriste alkohol kao glavni sastojak sredstava za odleđivanje. Ako živite u ledenim uvjetima, možda koristite 90 % izopropilnog alkohola u spremniku tekućine za pranje stakala, savjetuje, a prenosi Express.
Upalite auto – uključite odmagljivanje. Pričekajte dvije do tri minute i strugač će sada lako ukloniti led jer je veza sa staklom popustila.
Zagrijavanje automobila
Zagrijavanje automobila je također korisno za turiste jer možete pregrijati auto u snijegu ako se crijevo hladnjaka zaledi.
To sam često viđao u Lake Tahoeu na skijaškim putovanjima. Motor se vrlo brzo zagrije kad se blok može grijati, ali hladnjak ne može cirkulirati antifriz.
Upalite auto. Do trenutka polaska sva su stakla čista. Je li temperatura u normalnom rasponu ili niska? Dobro. Ako je visoka – ugasite motor jer je hladnjak ili crijevo zaleđeno.“
Drugi korisnik se nadovezao:
„Stavite ručnik preko vjetrobranskog stakla i kad dođe vrijeme za čišćenje auta, staklo će biti čisto!
Ako to ne želite, jednostavno uključite grijanje stakala i sastružite led. Ne grebe staklo.“
Voda kao najgora opcija na bilokojoj temperaturi
Treći je savjetovao:
„Sto posto – dobar plastični strugač. Voda je vjerojatno najgora opcija na bilo kojoj temperaturi. Vidio sam kako topli zrak razbije staklo na ekstremnoj hladnoći. Osim toga, dodajete najvažniji sastojak za stvaranje još više leda.
Te ‘mikro-ogrebotine’ treba prihvatiti kao dio realnosti. Ako vam je i najmanje oštećenje strugačem veliki problem… vjerojatno ne biste trebali voziti auto po javnim cestama ili ga parkirati vani. Ako vam je to stvarno toliki problem, možda nabavite navlaku za staklo.“
Još jedan korisnik zaključio je:
„Strugač, kraj rasprave. Živim u Kanadi 27 godina, vjerujte mi – korištenje vode je glupo.“
Posljednji prijedlog dao je još jedan korisnik:
„Možete kupiti i navlaku za vjetrobransko staklo kako biste spriječili led i snijeg. Nije baš praktična za stavljanje nakon vožnje, ali stvarno dobro funkcionira.“
