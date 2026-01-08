Miro Bulj na udaru kritika: "Lidiju Bačić je platio 15.000 eura da bi pjevala pred 77 ljudi"

"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju: Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Više od 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mire Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred stotinjak ljudi", prenosi Slobodna Dalmacija priopćenje nezavisne liste dr. Jadrijevića.