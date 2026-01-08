Miro Bulj na udaru kritika: "Lidiju Bačić je platio 15.000 eura da bi pjevala pred 77 ljudi"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj našao se na udaru kritika zbog situacije na sinjskom Adventu, kada je nezavisna lista dr. Jadrijevića, a koja se sastoji od svoja tri i sedam vijećnika HDZ-a postavila pitanje "Miro, gdje su pare?"
Naime, Bulj je navodno platio više od 200.000 eura za organizaciju svih događaja tijekom blagdanskih tjedana, ali gradskoj oporbi sporno je na što se i kako taj novac trošio.
"Ovogodišnji Advent u Sinju još jednom je pokazao svu raskoš, ali ne blagdanskog duha, već rasipništva, loše organizacije i potpune neodgovornosti gradonačelnika prema javnom novcu. Gradonačelnik iz naroda, uzima od naroda i dijeli, i to bez ikakvog objašnjenja i bez imalo srama. Građani se s pravom pitaju: Tko je ovo organizirao? Tko je ovo dogovorio? Više od 200.000,00 eura (1.500.000,00 kuna) za koga i kome? Za promoviranje lika i djela Mire Bulja, kako bi isti s njima mogao pjevati i grliti se pred stotinjak ljudi", prenosi Slobodna Dalmacija priopćenje nezavisne liste dr. Jadrijevića.
Potom su pobrojali na što se sve trošio novac. I koliko...
"Dok Sinjanima idu mrvice (Klapa Sinj i gosti 1300 eura, Klapa Prijatelji Brnaze 1000 eura, Koncert KUD-a Osinium i gostiju 800 eura, Teo Grčić i bend 2800 eura i ostali) dotle drugima idu zabrinjavajuće astronomski iznosi: Mladen Grdović 18.000 eura, Zlatko Pejaković 16.000 eura, Dalmatino 18.500 eura. Dok je u Vrgorcu Lidija Bačić prošle godine pjevala za iznos od 6500 eura + PDV, dok za nastupe u Splitu daje ponudu na iznos od 10.000 eura, u Sinju je plaćena 15.000 eura za pjevanje pred 77 ljudi. Dok Hrvatske ruže za nastup u Splitu traže od 12.000 – 15.000 eura u Sinju nastupaju za nevjerojatnih 28.900 eura", kazali su te zaključili:
"Postavljamo jasno i nedvosmisleno pitanje: Gdje ide ta razlika? Tko je dogovarao ove aranžmane i ugovore? Vraća li se i kome ide dio tog novca kroz provizije, postotke ili neke druge "aranžmane"? Ovo nisu zlonamjerne insinuacije i podmetanja, ovo su logična pitanja koja proizlaze iz brojki koje ne drže vodu. Kada se javni novac troši netransparentno, dužnost je javnosti pitati i tražiti odgovore. Gradonačelniče pitamo vas otvoreno i bez uvijanja: Je li vas barem malo sram?"
