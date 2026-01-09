Oglas

U RUKAMA POLICIJE

Na parkiralištu pronađene kovanice vrijedne 20.000 eura: Više ljudi tvrdi da su njihove

N1 Info
09. sij. 2026. 08:14
Zlatnici
Pixabay/Ilustracija

Policija provodi pojedinačne provjere i zadržava detalje o kovanicama u tajnosti te poziva pravog vlasnika ili osobe s relevantnim informacijama da se jave.

Vrijednost pronađenih zlatnika procjenjuje se na više od 20.000 eura. Kovanice je u utorak navečer, 6. siječnja, na parkiralištu u ulici Am Steinmarkt u četvrti Bauschheim pronašao pošteni nalaznik, koji ih je odmah predao policiji, prenosi Fenix Magazin.

Prema navodima policije, do sada se nitko nije mogao identificirati kao vlasnik uz pružanje preciznih i vjerodostojnih podataka o kovanicama. Svaki slučaj prijave provjerava se pojedinačno. Policija upozorava da bi davanje lažnih podataka s namjerom pribavljanja kovanica predstavljalo kazneno djelo prijevare.

Istražitelji zasad ne iznose točne informacije o pronađenim zlatnicima. Razlog tomu je činjenica da su detalji o kovanicama poznati isključivo pravom vlasniku te služe kao ključan element u postupku identifikacije.

Osobe koje su izgubile navedene kovanice ili imaju pouzdane informacije o njihovu zakonitom vlasniku pozivaju se da se jave policiji u Rüsselsheimu.

