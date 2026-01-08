spor oko imenovanja sudaca
Nino Raspudić ima poruku za Hajdaša Dončića
Gost naše Nataše Božić u N1 studiju uživo bio je saborski zastupnik Nino Raspudić. Razgovarali su, između ostaloga, o sporu između HDZ-a i SDP-a oko imenovanja sudaca za Ustavni sud i čelne osobe Vrhovnog suda.
"Terminološki je važno precizirati da se ovdje ne radi o HDZ-u i oporbi nego se radi o trgovini HDZ-a i SDP-a. Točnije, ovog bloka SDP-Možemo plus nešto priljepaka koji se na njihovoj listi dovukao u Sabor. Ostatak oporbe nitko nije kontaktirao i to diskreditira sam SDP, koji se u ovoj priči želi pokazati kao moralniji od HDZ-a, netko tko više uvažava institucije", započeo je Nino Raspudić, komentirajući posljednju rundu obračuna između vladajuće i najveće oporbene stranke oko imenovanja sudaca.
Kaže kako iz te "političke trgovine" treba izostaviti ostatak oporbe, ali i da sumnja u čestitost motiva i jednih i drugih.
"Da je njima doista stalo do toga da suci Ustavnog suda, da čelnik Vrhovnog suda bude profesionalna, čestita i moralna osoba, bez obzira na ideološke stavove, oni bi odavno odradili konzultacije s oporbom. A nas nitko ništa nije pitao. Gospodin Siniša Hajdaš Dončić ne može biti lider oporbe, on nije moj lider, on je lider bloka SDP-Možemo. Isto bi vam rekao netko iz MOST-a, iz DOMiNO-a, IDS-a...", kaže Raspudić.
"Radi se o puno puta viđenoj trgovini HDZ-a i SDP-a, koji koriste i medije i javnost u toj svojoj strategiji cjenkanja. To je cijela priča."
Na pitanje vidi li problem u tome što se pitanje imenovanja sudaca Ustavnog suda i čelnika ili čelnice Vrhovnog suda svodi na jedno te isto, odgovara sljedeće:
"To je kao da me pitate je li problem da se u jednu mračnu kaljužu ubaci još par šaka blata. Potpuno je svejedno. Ovo je jedna isključivo politička trgovina, nijednoj od dvaju strana nije stalo do institucija, profesionalizma ili čestitosti, nego da pregovaraju da što više uvale svojih kadrova. Kod HDZ-a je sve jasno, ali ja bih apelirao na Hajdaša Dončića da ne govori u ime cijele oporbe jer dobar dio oporbe nije ni konzultirao. On trguje i pregovara u ime isključivo svog političkog bloka."
Raspudić smatra da bi eventualni scenarij prema kojem Vrhovni sud do daljnjeg neće imati čelnu osobu ne bi bio kraj svijeta, ali da ipak predstavlja problem.
"Evo vidimo da stvari funkcioniraju. To je loše, to je loša poruka jer ipak je to vrh pravosuđa; kakvu to atmosferu stvara u sustavu pravosuđa? Ali ponavljam: odgovornost je na ovim akterima koji dogovorom mogu postići većinu da se ti ljudi imenuju. Slično kao i za diplomaciju. Skandalozno je da godinama nemamo ljude u stvarnom mandatu u najvažnijim državama Europe i svijeta."
Dodao je kako će se trenutačno stanje u državi, kojoj nedostaju stalne osobe u nekoliko ključnih institucija, dugoročno svima obiti o glavu.
"Možemo biti cinični i reći da stvari funkcioniraju svejedno, kao što kokoš hoda bez glave. Ali nažalost, to se dugoročno reflektira na institucije."
