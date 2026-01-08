Screenshot / X

Prosvjedi koji su krajem prosinca izbili u Iranu prerastaju u najozbiljniji val nemira posljednjih godina. Nezadovoljstvo izazvano gospodarskim kolapsom i padom vrijednosti nacionalne valute brzo se proširilo u otvoreni bunt protiv političkog vrha i vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija. Sigurnosne snage odgovaraju sve brutalnijom represijom, dok se diljem zemlje bilježe deseci poginulih, masovna uhićenja i napadi na simbole državne vlasti, uključujući i objekte povezane s iranskom državnom televizijom. Oglasio se i Trump zaprijetivši će SAD „udariti vrlo snažno“ ukoliko, kako je rekao, iranski režim počne ubijati prosvjednike

Dosad ubijeno najmanje 45 prosvjednika, među njima i djeca, tvrdi organizacija

Nevladina organizacija Iran Human Rights (IHR) sa sjedištem u Norveškoj objavila je nove, potresne podatke o žrtvama.

Prema njihovim izvještajima, iranske snage sigurnosti ubile su najmanje 45 prosvjednika od početka nemira krajem prosinca.

Ključni detalji izvještaja:

Žrtve među djecom: Među ubijenima je najmanje osmero djece.

Najkrvaviji dan: Srijeda je bila najsmrtonosniji dan. Ubijeno je 13 ljudi.

Masovna uhićenja: Broj uhićenih premašio je 2.000, a stotine prosvjednika su ranjene.

Nasilje u bolnicama: IHR potvrđuje izvještaje o upadima snaga sigurnosti u bolnice (posebno u pokrajini Ilam) kako bi uhitili ranjene prosvjednike ili zaplijenili tijela ubijenih.

Direktor IHR-a, Mahmood Amiry-Moghaddam, upozorava da dokazi ukazuju na to da "opseg represije svakim danom postaje sve nasilniji i obuhvatniji".

The Norway-based Iran Human Rights NGO says that 45 demonstrators have been killed by Iranian security forces since the protests began in late December.

➡️ https://t.co/NbRPOD4Qvy pic.twitter.com/91fyqSJv0F — euronews (@euronews) January 8, 2026

Požar u zgradi povezanoj s iranskom državnom televizijom, prosvjedi se šire diljem zemlje

BBC-jev istraživački tim potvrdio je autentičnost snimki koje prikazuju požar u uredima državne radiotelevizije IRIB u Isfahanu.

Analizom satelitskih snimaka utvrđeno je da gori zgrada Kluba mladih novinara (YJC), podružnice državnog medijskog servisa.

Snimke s društvenih mreža prikazuju nekoliko objekata u plamenu duž prometnice u Isfahanu. Iako uzrok požara službeno nije potvrđen, napadi na simbole državne propagande postali su učestali tijekom večerašnjih nemira.



Kako navodi BBC, snimke prikazuju nekoliko objekata u plamenu duž jedne prometnice. Uzrok požara zasad nije poznat, kao ni informacija o eventualno ozlijeđenima.

New footage of the state TV building in Isfahan, which is on fire. https://t.co/BuMoq1qL75 pic.twitter.com/WCAatuGMlL — Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026

Istodobno, BBC je verificirao snimke koje prikazuju prosvjede u više iranskih gradova. Jedna od potvrđenih snimki dolazi iz Babola, grada u sjevernoj pokrajini Mazandaran, gdje se na trgu Bagh Ferdows okupilo mnoštvo ljudi. Na snimkama se čuju glasni povici i pljesak stotine okupljenih, većinom odjevenih u crno.

Large numbers of protesters in Bagh Ferdows Square in the northern city of Babol chant "Long live the Shah" and "death to the dictator" tonight, on 12th day of protests in Iran.



Video: @Vahid



Location: https://t.co/yiaTJjUTLx@GeoConfirmed pic.twitter.com/TSsYRjCCXi — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) January 8, 2026

Prema BBC Persianu, prosvjedi su započeli 28. prosinca u Teheranu zbog kolapsa nacionalne valute, no brzo su prerasli u šire anti-Hamenei i antiestamblishment demonstracije. Tijekom dana više od 50 gradova i mjesta u iranskim regijama s većinskim kurdskim stanovništvom pridružilo se štrajku solidarnosti, pri čemu su trgovine zatvorene.

Poginulo najmanje 34 prosvjednika

Američka organizacija Human Rights Activists News Agency (HRANA) navodi da je tijekom nemira poginulo najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika sigurnosnih snaga, dok je oko 2.200 ljudi uhićeno. BBC Persian potvrdio je identitet i smrt 22 osobe, dok su iranske vlasti priznale smrt najmanje pet pripadnika sigurnosnih službi.

U međuvremenu, verificirani videozapisi iz Teherana prikazuju više tisuća ljudi na ulicama glavnog grada.

U Khorramabadu zastave dinastije Pahlavi (1979. godine)

Video koji su verificirali BBC Verify i BBC Persian prikazuje prosvjednika u gradu Khorramabadu, u zapadnoj pokrajini Lorestan, kako na glavnom gradskom trgu podiže iransku zastavu s lavom i suncem, uz glasno oduševljenje okupljenih prosvjednika.

Čuje se kako prosvjednici na perzijskom jeziku uzvikuju „Živio kralj“, što je aluzija na monarhiju dinastije Pahlavi prije 1979. godine.

Zastava s motivom lava i sunca bila je službena zastava Irana prije Islamske revolucije 1979., nakon koje ju je zamijenila sadašnja zastava, koja sadrži brojne islamske simbole.

Zastava s lavom i suncem i dalje je snažan simbol među protivnicima Islamske Republike, a posebno je popularna među pristalicama monarhije i disidentima.

Oglasio se Trump, zaprijetio Iranu zbog nasilja nad prosvjednicima

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je zaprijetio Iranu mogućom vojnom reakcijom ako vlasti nasilno odgovore na aktualne prosvjede u zemlji. Poručio je da će Sjedinjene Države „udariti vrlo snažno“ ukoliko, kako je rekao, iranski režim počne ubijati prosvjednike.

U intervjuu za konzervativnog radijskog voditelja Hugha Hewitta, Trump je rekao da je iranskoj vladi jasno dao do znanja kakve bi mogle biti posljedice nasilnog gušenja nemira.

NEWS



President Trump tells Hugh Hewitt that meeting with former Crown Prince Reza Pahlavi would not be appropriate and that he wants to see who emerges as a leader.



“I’ve watched him, and he seems like a nice person, but I’m not sure it would be appropriate at this point to do… pic.twitter.com/dm4hJsGkCq — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 8, 2026

„Dao sam im do znanja da ćemo, ako počnu ubijati ljude – što inače imaju običaj raditi tijekom svojih nereda, a oni imaju puno nereda – udariti vrlo snažno“, rekao je Trump.

Dodao je kako SAD vrlo pomno prati situaciju u Iranu te da su iranske vlasti o svemu „upozorene vrlo snažno, čak i snažnije nego što ja sada govorim“.

Poruka iranskom narodu: „Osjećajte snažno prema slobodi“

Upitan koju poruku ima za iranski narod, Trump je rekao da bi ljudi u Iranu „trebali snažno osjećati prema slobodi“, nakon čega je kritizirao stanje u zemlji pod aktualnim režimom.