“Sad ih mogu gledati kroz smijeh”: Bjelogrlić otkrio svoje dvije najgore uloge

Dragan Bjelogrlić je gostovao u emisiji HRT-a "Nedjeljom u 2", i pored novog filma, i stanja u društvu, dotaknuo se i tema iz ostatka njegove karijere.

Voditelj emisije Aleksandar Stanković je upitao popularnog glumca koje su mu dvije najgore uloge koje je ostvario u svojoj karijeri, a nakon malo promišljanja, dao je dva naslova s kojima nije zadovoljan:

“Ima jedan film, ne znam znate li ga, ne znam ni kako ga nazvati, zove se “Gnjurac”. Izašao je samo na DVD-u. Sad ga mogu gledati smijući se. I ima još jedna uloga u filmu “Kupi mi Eliota”. Pokušali smo ha napraviti kao strip. Igrali smo Koja, moj pokojni kum Manda i ja. I ja sam nosio tu neku veliku, sijedu periku i ta perika mi je bila kao neki oklop na glavi”, ispričao je Dragan Bjelogrlić o ova dva loše kinematografska iskustva, piše Citymagazine.

I zaista, “Gnjurac”, u režiji pokojnog Milana Jelića je polu – profesionalno snimljen i “straight to video” zaboravljeni trash klasik, u kom Bjelogrlić glumi s Brankom Đurićem Đurom, Batom Paskaljevićem i Draganom Mrkić u glavnim ulogama.

Samo par sekvenci iz trailera vam je dovoljno da vidite o čemu se radi, kao i zašto je Bjelogrlić istaknuo ovaj film.

Kupi mi Eliota je film Dejana Zečevića iz 1998. godine, i kao što je glumac već rekao u svom odgovoru, filmska ekipa je probala estetiku stripa prenijeti na film. Naravno, uz pomoć štapa i konopa, koncepta koji se često koristio devedesetih, a i kasnije. Zbog svega toga, film je ipak ostao samo na pokušaju, a ne na ostvarenju kome se rado vraćamo.

Pored “loših” filmova, u razgovoru sa Stankovićem, glumac je rekao da cijeni dobre filmove Saše Petrovića, Dušana Makavejeva, Živojina Pavlovića i češke škole, ali i nije želio isticati kasnije redatelje svoje generacije.

Prokomentirao je i popularan meme koji su ljudi napravili prije par tjedana, gdje su ljudi usporedili Bred Pita i njega, tako što su napisali kako izgleda glumac na Balkanu, a kako u Hollywoodu.

“Uzrok su noći i noći kafanskog života, ali to sam ja. Razvilo se u neželjenom pravcu. Taman kad sam htio napraviti estetsku intervenciju, Mira Banjac, koja je gledala Nečistu krv, mi je rekla – “Slučajno ne diraj podočnjake, to je tvoja snaga, to je tvoj karakter, pusti ti ove budale što pričaju”. Miri Banjac se mora vjerovati”, ispričao je glumac, ali je ostavio mogućnost da se ipak nekad u životu operira.

