Oglas

U 87. GODINI

Preminuo legendarni glumac Chuck Norris

author
N1 Info
|
20. ožu. 2026. 15:10
IMAGO/IMAGOSTOCK&PEOPLE

Nakon iznenadne hospitalizacije preminuo je legendarni glumac Chuck Norris.

Oglas

Legendarni glumac preminuo je u dobi od 86 godina nakon iznenadne medicinske hitne situacije na Havajima.

Glumac je preminuo u četvrtak ujutro, prema objavi koju je njegova obitelj podijelila na Instagramu, prenosi Daily Mail.

"S teškim srcem naša obitelj dijeli vijest o iznenadnoj smrti našeg voljenog Chucka Norrisa jučer ujutro", potvrdila je obitelj te dodala:

"Iako bismo željeli zadržati okolnosti privatnima, znajte da je bio okružen svojom obitelji i u miru."

Nije jasno kakvu je medicinsku hitnu situaciju glumac pretrpio.

Samo dan ranije, Norris je navodno normalno trenirao na otoku. Prema riječima prijatelja koji je s njim razgovarao telefonom, bio je vedar, nasmijan i čak zbijao šale, što dodatno produbljuje misterij oko naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Chuck Norris je nedavno proslavio 86. rođendan, a tom je prigodom na društvenim mrežama podijelio video u kojem trenira i sparira s trenerom, demonstrirajući zavidnu fizičku formu koja je desetljećima njegov zaštitni znak.

Teme
Chuck Norris glumac havaji s smrt

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ