odjel nefrologije

Halid Bešlić završio u bolnici: Otkazani koncerti

N1 BiH
22. kol. 2025. 18:53
Pjevač Halid Bešlić otkazao je prije nekoliko dana svoj koncert u Gradačcu zbog zdravstvenih problema. Kako N1 BiH doznaje, Halid Bešlić je primljen u bosanskohercegovačku bolnicu, na odjel nefrologije.

Organizatori su prethodno najavili da će publika imati priliku ponovno se družiti čim se Halid oporavi.

"Nažalost za sve nas, dužni smo vas obavijestiti da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27. kolovoza 2025., otkazan zbog zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika glazbena zvijezda. Unatoč ogromnoj želji za druženjem s gradačačkom publikom prve večeri sajma, Halid je prisiljen trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije. Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike i obećava nova druženja u bliskoj budućnosti", stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Halid Bešlić se već godinama suočava sa zdravstvenim izazovima. Nakon teške prometne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio ozljede pluća, pjevaču je ugrađen stent, a bori se i s dijabetesom. Ovi problemi zahtijevaju stalnu pažnju i zdravstvenu skrb.

Halid Bešlić

