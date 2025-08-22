Halid Bešlić završio u bolnici: Otkazani koncerti

"Nažalost za sve nas, dužni smo vas obavijestiti da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za srijedu, 27. kolovoza 2025., otkazan zbog zdravstvenih razloga s kojima se suočava naša velika glazbena zvijezda. Unatoč ogromnoj želji za druženjem s gradačačkom publikom prve večeri sajma, Halid je prisiljen trenutno se posvetiti svom zdravlju i započeti proces rehabilitacije. Menadžment popularnog pjevača razumije razočaranje njegove vjerne publike i obećava nova druženja u bliskoj budućnosti", stoji u priopćenju.