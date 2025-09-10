JOŠ NEMA SLUŽBENE POTVRDE
Princ Harry i kralj Charles sastali se nakon više od godinu dana?
Princ Harry viđen je kako ulazi u kraljevsku rezidenciju Clarence House, usred nagađanja o susretu s ocem, kraljem Charlesom.
Oglas
Još nema nikakve potvrde iz Buckinghamske palače niti od predstavnika vojvode od Sussexa, no kralj je ranije također viđen kako ulazi u Clarence House.
Vjeruje se da je kralj u srijedu poslijepodne doputovao u London iz Škotske, dok je princ Harry ovoga tjedna boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog humanitarnih događaja.
Otac i sin nisu se susreli licem u lice još od veljače 2024. godine, a princ Harry je u intervjuu za BBC u svibnju 2025. rekao: "Volio bih pomirenje sa svojom obitelji.“
Posljednji put susreli su se ubrzo nakon što je kralju prošle godine dijagnosticiran rak, kada je princ Harry na kratko doputovao u Veliku Britaniju.
Princ Harry je od tada posjećivao Ujedinjeno Kraljevstvo, uključujući i zbog sudskih procesa, ali nije vidio svog oca.
U ponedjeljak se ponovno vratio u Veliku Britaniju te održao niz humanitarnih događaja u Londonu i Nottinghamu
U četvrtak će napustiti Veliku Britaniju i vratiti se u SAD, piše BBC, a prenosi Nova.rs.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas