JOŠ NEMA SLUŽBENE POTVRDE

Princ Harry i kralj Charles sastali se nakon više od godinu dana?

N1 Hrvatska
10. ruj. 2025. 20:29
Princ Harry i kralj Charles - AFP
TOBY MELVILLE / POOL / AFP

Princ Harry viđen je kako ulazi u kraljevsku rezidenciju Clarence House, usred nagađanja o susretu s ocem, kraljem Charlesom.

Još nema nikakve potvrde iz Buckinghamske palače niti od predstavnika vojvode od Sussexa, no kralj je ranije također viđen kako ulazi u Clarence House.

Vjeruje se da je kralj u srijedu poslijepodne doputovao u London iz Škotske, dok je princ Harry ovoga tjedna boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog humanitarnih događaja.

Otac i sin nisu se susreli licem u lice još od veljače 2024. godine, a princ Harry je u intervjuu za BBC u svibnju 2025. rekao: "Volio bih pomirenje sa svojom obitelji.“

Posljednji put susreli su se ubrzo nakon što je kralju prošle godine dijagnosticiran rak, kada je princ Harry na kratko doputovao u Veliku Britaniju.

Princ Harry je od tada posjećivao Ujedinjeno Kraljevstvo, uključujući i zbog sudskih procesa, ali nije vidio svog oca.

U ponedjeljak se ponovno vratio u Veliku Britaniju te održao niz humanitarnih događaja u Londonu i Nottinghamu

U četvrtak će napustiti Veliku Britaniju i vratiti se u SAD, piše BBC, a prenosi Nova.rs.

Teme
Princ Harry kralj Charles

