Litica se urušila na hotel, gosti su bježali na balkone i vrištali: "O, moj Bože!"

Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom opustošio je španjolske otoke Ibizu i Formenteru te provinciju Valenciju. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, a vatrogasci su imali pune ruke posla jer je mnogo ljudi bilo zatočeno u domovima i vozilima. Bojne su prometnice poplavljene te je nastala golema šteta, prenosi Dnevnik.hr.