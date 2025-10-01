Oglas

Popularna destinacija

Litica se urušila na hotel, gosti su bježali na balkone i vrištali: "O, moj Bože!"

author
N1 Info
|
01. lis. 2025. 14:34
screenshot sun
Screenshot (The Sun)

Obilna kiša izazvala je aktivaciju klizišta, pa su se goleme stijene urušile na hotel Vibra Tropical Garden s četiri zvjezdice.

Oglas

Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom opustošio je španjolske otoke Ibizu i Formenteru te provinciju Valenciju. Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, a vatrogasci su imali pune ruke posla jer je mnogo ljudi bilo zatočeno u domovima i vozilima. Bojne su prometnice poplavljene te je nastala golema šteta, prenosi Dnevnik.hr.

Nakon odrona kamenja četiri osobe bile su zarobljene u hotelu koji se nalazi nedaleko od poznate plaže Figueretas i u blizini je središta grada te stare četvrti Ibize. Dvije od tri ozlijeđene osobe primile su liječničku pomoć na mjestu događaja zbog lakših ozljeda, dok je treća prevezena u obližnju bolnicu.

Objavljena je i snimka na kojoj se čuje kako britanska turistica više puta viče: "O, moj Bože, o, moj Bože" dok se kamenje praćeno tutnjavom obrušavalo na hotelski kompleks. Vidi se i kako gosti tijekom dramatičnih trenutaka žure na balkone. Video možete pogledati ovdje.

Oko 220 gostiju evakuirano je tijekom noći i premješteno u hotele u obližnjem ljetovalištu Playa d'en Bossa.

Teme
Klizište Valencia Španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ