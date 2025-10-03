Provjerili smo što ćete morati napraviti da aktivirate besplatne bankarske usluge

Zakonskim izmjenama jasno je propisano koje usluge se neće smjeti naplaćivati u okviru računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga. To znači da klijentima neće biti naplaćeno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, a na raspolaganju će im biti i usluge internetskog ili mobilnog bankarstva, ovisno o tome što pojedina banka nudi. Također, bez dodatne naknade moći će polagati i podizati gotovinu na šalterima i bankomatima banke (izuzev obrade kovanog novca), primati nacionalne i prekogranične transakcije u eurima te koristiti usluge izdavanja i upotrebe debitne kartice. Plaćanja tom karticom na fizičkim prodajnim mjestima također su uključena u paket besplatnih usluga.