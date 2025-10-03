neće biti automatski
Provjerili smo što ćete morati napraviti da aktivirate besplatne bankarske usluge
S prvim danom iduće godine na snagu će stupiti izmjene Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
Iza izmjena tog Zakona poduljeg naziva nalazi se odluka ljetos usvojena u Hrvatskom saboru prema kojoj se građanima više neće smjeti naplaćivati naknada za vođenje jednog bankovnog računa na koji primaju redovne prihode. Drugim riječima, građani će imati pristup svojim plaćama ili mirovinama bez dodatnih troškova u bankama. Taj besplatni račun bit će u paketu s još nekoliko besplatnih bankovnih usluga.
Budući da se bliži dan stupanja na snagu spomenutog zakona, najvećim bankama u Hrvatskoj postavili smo nekoliko pitanja o besplatnom računu koja najviše zanimaju građane, a odgovore na razini cijelog sektora dobili smo od Hrvatske udruge banaka (HUB).
Aktivacija neće biti automatska
Treba li i na koji način klijent banke zatražiti aktivaciju besplatnog paketa?
Aktivacija računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga neće biti automatska, već na zahtjev klijenta. Način na koji će građani moći ugovoriti račun s besplatnim paketom usluga ovisit će o poslovnoj politici svake pojedine banke – primjerice, hoće li to biti moguće u poslovnici ili na neki drugi način. Ono što je važno naglasiti jest da će se za korištenje ovog paketa trebati sklopiti novi okvirni ugovor ili aneks postojećeg između banke i klijenta, sukladno zakonskim izmjenama i poslovnom politikom svake banke.
Odnosi li se paket besplatnih usluga samo na račun na koji klijent prima redovne prihode?
Paket se odnosi na račun za redovna primanja, a ugovara se na zahtjev klijenta.
Hoće li se plaćati naknada za aktivaciju?
Za ugovaranje i korištenje ovog paketa klijentima se neće naplaćivati nikakva naknada.
Samo jedan besplatni račun
Znači li aktivacija besplatnog računa automatsko zatvaranje postojećeg (tekućeg) računa ili se isti može zadržati?
Klijenti koji ostvaruju redovita primanja mogu zadržati svoj postojeći račun s paketom besplatnih usluga. Aktivacija paketa besplatnih usluga ne znači automatsko zatvaranje postojećeg računa, već korisnik može nastaviti koristiti isti račun s novim paketom. Međutim, važno je napomenuti da potrošač može imati samo jedan besplatni račun s paketom besplatnih usluga, a ukoliko već ima takav račun u Republici Hrvatskoj, kreditna institucija može odbiti zahtjev za otvaranje novog računa s istim paketom usluga.
Koje besplatne usluge će biti uključene u paket?
Zakonskim izmjenama jasno je propisano koje usluge se neće smjeti naplaćivati u okviru računa za redovna primanja s besplatnim paketom usluga. To znači da klijentima neće biti naplaćeno otvaranje, vođenje i zatvaranje računa, a na raspolaganju će im biti i usluge internetskog ili mobilnog bankarstva, ovisno o tome što pojedina banka nudi. Također, bez dodatne naknade moći će polagati i podizati gotovinu na šalterima i bankomatima banke (izuzev obrade kovanog novca), primati nacionalne i prekogranične transakcije u eurima te koristiti usluge izdavanja i upotrebe debitne kartice. Plaćanja tom karticom na fizičkim prodajnim mjestima također su uključena u paket besplatnih usluga.
Ne treba mijenjati broj računa
Mora li klijent otvoriti posve novi račun (s novim IBAN-om)?
Zakonske izmjene predviđaju mogućnost zadržavanja postojećeg IBAN-a, što znači da klijent neće morati mijenjati broj računa.
Hoće li se za račun s besplatnim paketom usluga izdavati nova kartica s novim PIN-om?
Besplatni paket uključuje izdavanje debitne kartice i njezino korištenje bez naknade. Detalje poput izdavanja nove kartice i PIN-a odredit će banka u skladu s vlastitom poslovnom politikom, no neće biti dodatnog troška za klijenta.
Hoće li u sklopu besplatnog paketa biti i mobilno i internetsko bankarstvo ili samo jedna od tih usluga?
Račun za redovna primanja s paketom besplatnih usluga mora sadržavati ili internetsko ili mobilno bankarstvo, a na kreditnoj instituciji je odluka koju od tih usluga uključiti. Dakle, nije zakonska obveza da budu oboje dostupni u paketu te je za očekivati da će banke, u okviru svojih ponuda i poslovnih politika, osigurati jednu od tih usluga.
Bez većih promjena oko 'minusa'
Hoće li biti ikakvih promjena oko ugovorenog prekoračenja (minusa) na računu za klijente koji odluče aktivirati račun s paketom besplatnih usluga?
Za klijente koji odluče aktivirati račun za redovna primanja s paketom besplatnih usluga, u pogledu ugovorenog prekoračenja (minusa) ne dolazi do automatskih promjena. Ako potrošač ispunjava uvjete propisane Zakonom o potrošačkom kreditiranju, kreditna institucija može, na zahtjev potrošača, ugovoriti prekoračenje i na računu s paketom besplatnih usluga. U tom slučaju, zakonska je obveza da efektivna kamatna stopa na odobreno prekoračenje ne smije biti viša od efektivne kamatne stope koja se primjenjuje na prekoračenja ugovorena po drugim računima za plaćanje.
Ipak, važno je naglasiti da se odobravanje prekoračenja uvijek temelji na procjeni kreditne institucije, koja u skladu sa svojom poslovnom politikom i internim pravilima odlučuje o mogućnosti odobravanja i visini iznosa prekoračenja, vodeći računa o kreditnom riziku i ostalim relevantnim okolnostima.
