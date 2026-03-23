Kako će sukob na Bliskom istoku utjecati na hrvatski turizam? "Mnogi će odustati od putovanja"

Glavni ekonomist Hrvatske narodne banke Vedran Šošić u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao je posljednje makroekonomske projekcije HNB-a, rast inflacije i usporavanje rasta gospodarstva zbog sukoba na Bliskom istoku.
Prema projekcijama HNB-a, objavljenima u petak, u slučaju produljenog sukoba s Iranom i dodatnih poteškoća u opskrbi, cijene energenata mogle bi još više porasti i zadržati se duže na povišenim razinama, zbog čega bi rast mogao biti niži, a inflacija viša nego što se očekuje.
Šošić je ponovio da HNB očekuje ubrzanje inflacije do 4,6 posto i da bi u slučaju većih šokova na tržištu energenata, prema najnepovoljnijem scenariju mogla narasti i do sedam posto.
"To bi se dogodilo kad bi cijene nafte dosegnule 150 dolara po barelu, a plina više od 100 eura po megavatsatu", ističe Šošić i dodaje kako ipak ne očekuje da ćemo se susresti s tim scenarijem.
Štoviše, glavni ekonomist HNB-a očekuje da će početkom iduće godine cijene energenata padati, a inflacija usporiti.
Rast turizma svega tri posto
Što se tiče očekivanja rasta hrvatskog turizma zbog otkazivanja aranžmana u konkurentskim destinaicjama poput Turske ili Grčke, Šošić upozorava da inflacija raste u čitavom svijetu i da je moguće da nam turizam neće značajno rasti jer će mnogi odustati od putovanja.
"Inflacija se neće povećati samo kod nas, možda dio ljudi odluči da ovo nisu dobra vremena za trošenje i odluče štedjeti pa neće putovati. Naše projekcije uključuju vrlo skroman rast turizma od svega tri posto jer očekujemo da će se smanjiti potražnja za našom turističkom ponudom", naglasio je Šošić i dodao kako HNB u turizmu ne vidi veliki izvor inflacije u ovoj godini, za razliku do prošle.
Hladne glave europskih guvernera
Smatra kako su kućanstva i gospodarstvo prilično otporni i spremni na inflatorne udare, kao i država, koja je spustila javni dug na 57 posto. Istaknuo je da europski guverneri pomno parte što se događa i da će spreno reagirati bude li potrebno.
"Monetarna politika ne može proizvesti ni naftu ni plin, ali gleda da se prvi udar ne prelije u sekundarne učinke, da se ne podignu inflacijska očekivanja i povećaju sve cijene. Europski guverneri su hladne glave, ali pomno prate što se događa", poručio je Šošić.
