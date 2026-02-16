Srbi o Dori: "Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu"

Grupa Lelek je s pjesmom "Andromeda" pobijedila na Dori 2026. godine i predstavljat će Hrvatsku na Eurosongu u Beču. Na društvenim mrežama od sinoć se nižu reakcije, a o hrvatskim predstavnicama raspisali su se i Srbi.
Blic.rs je podsjetio da je na pjesmi"Andromeda", između ostalih, radila srpska kantautorica Zorica Pajić, poznatija kao Zorja, zajedno sa svojim suprugom. "Presedan u Hrvatskoj, Srpkinja i njezin muž odnijeli pobjedu na 'Dori'!", napisali su na Facebooku. Ispod objave nižu se komentari.
"Uh, pa još ako pobijede"
"Jednostavno vole Srbe, nema drugog objašnjenja, trebalo bi im uzvratiti istom količinom ljubavi", "Uh, pa još ako pobijede", "Kad sam sinoć gledala nastup pomislih: ovi imaju pjesmu i nastup kao da predstavljaju Srbiju ili CG, ali pošteno, od ovih nekoliko nastupa koje sam pogledala, ne znam kome dati glas... niti razumiješ što se pjeva... svi su se potrudili oko scenskog nastupa, a pjesme...", neki su od komentara.
Jedan gledatelj je oštro dodao: "Kako njezinu pjesmu, kada je tekst napisao Tomislav Roso, a glazbu skladao Filip Lacković uz vašu Zorju? Koga vi folirate? Više je to zajednička suradnja, a ne nečija pjesma."
Tko je skladao pjesmu?
Iza stihova pjesme "Andromeda" stoji Tomislav Roso, samozatajni umjetnik koji je i prošle godine bio autor teksta za pjesmu "The Soul of my Soul" s kojom se bend tad predstavljao na Dori.
Kreativni tim uz Rosu čini i skladatelj Filip Lacković, a ove godine pridružili su im se i srpska glazbenica Zorja te Lazar Pajić.
Zbrajali se glasovi publike i žirija
Podsjećamo, pobjednik Dore je odlučen zbrojem glasova publike i žirija u omjeru 50:50. Nakon glasova osam ocjenjivačkih sudova - četiri domaća iz Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka te četiri međunarodna iz Ujedinjenog Kraljevstva, Luksemburga, San Marina i Norveške - u vodstvu je bila grupa Lelek. Dobile su maksimalnih 12 bodova od žirija iz San Marina, Splita, Luksemburga i Norveške.
Konačnu odluku donijeli su gledatelji putem telefonskih poziva i SMS poruka. Publika je također najveću podršku dala grupi Lelek, dodijelivši im uvjerljivih 96 bodova. Na drugom mjestu prema glasovima publike bio je Cold Snap sa 70 bodova, dok je treća bila Stela Rade s 47 bodova. Zbrajanjem bodova žirija i publike potvrđena je pobjeda grupe Lelek, prenosi Index.hr.
