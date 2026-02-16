Sveučilišni profesor: "Sve ustaše koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao"

"Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše, i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli", napisao je sveučilišni profesor filozofije i teologije te bivši saborski zastupnik Marko Vučetić, prenosi Dnevnik.hr.