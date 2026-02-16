Oglas

reakcije na dabrinu snimku

Sveučilišni profesor: "Sve ustaše koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao"

author
N1 Info
|
16. velj. 2026. 06:59
PXL_110226_146314724
Marko Lukunic / Pixsell / ilustracija

Ne prestaju reakcije na snimku na kojoj saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, a zbog čega je HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije HDZ-ova Andreja Plenkovića.

Oglas

Videosnimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro u jednoj pjesmi dodaje stihove kojima aludira na ustaškog vođu Antu Pavelića izazvala je reakcije saborskih zastupnika oporbe, ali i vladajućih, pa je Dario Hrebak (HSLS) poručio "dosta" ustašovanja i najavio mogući izlazak iz koalicije predsjednika HDZ-a i Vlade Andreja Plenkovića.

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je Dabrin istup, a nije manjkalo ni reakcije iz lijevog dijela oporbe, oglasio se čak i HDZ. Međutim, osim osude Dabrina postupka, kritike su se mogle čuti i na Hrebakov račun.

Dabro je isti onaj skandalozni Dabro kakav je bio i jučer, podsjetili su SDP i Dalija Orešković, koja smatra da je javni sukob između Hrebaka i Dabre samo loša gluma unutar vladajuće većine.

"Plenković je u koaliciji s Dabrom. Njegovo pitanje o tome gdje vidimo ustaše, i dalje je aktualno. Sve koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao, sad traži pomoć od nas kako bi mogao koalirati i s onima koji su mu možda promakli", napisao je sveučilišni profesor filozofije i teologije te bivši saborski zastupnik Marko Vučetić, prenosi Dnevnik.hr.

I bivša premijerka Jadranka Kosor nije štedjela Plenkovića ni Hrebaka: "Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran koji je optužen zbog pucanja iz kalašnjikova, slavi u domovini drugog AP-a. Dvostruke konotacije, u RH. Sramotno. P.S. Vladajući HSLS se kao nešto zgraža, ali je to prazna puška."

Teme
Vladajuća koalicija josip dabro marko vučetić

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ