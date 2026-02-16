Tko su članice grupe Lelek? Kanađanka, zvijezda Superstara i novinarka

Studentica je i Korina Olivia, rođena Kanađanka čija se obitelj vratila u Hrvatsku još dok je ona bila beba. Iza nje su nastupi po kafićima, a bila je i članica benda Soul Sisters. Godine 2023. se prijavila na talent show 'The Voice'. Najveću podršku pruža joj dečko Antonio (23) s kojim najradije provodi svoje slobodno vrijeme. Hobi joj je Muay Thai - tajlandski boksu, a u prošlosti se bavila taekwondoom.