Tko su članice grupe Lelek? Kanađanka, zvijezda Superstara i novinarka

Prije samo godinu dana ove su djevojke iznenadile i publiku i struku na najpoznatijem domaćem glazbenom natjecanju, Dori osvojivši visoko četvrto mjesto. Prema glasovima publike završile na su na drugom mjestu, čime su već tada nagovijestile svoj današnji uspjeh. Sada se spremaju za nastup na Eurosongu. Evo tko čini sastav.
Od prošlogodišnje Dore u grupi Lelek došlo je i do važne promjene, budući da je jedna članica napustila sastav. Klaudiju Pulek tako je zamijenila Inka Večerina Perušić (33) koja se priključila ostatku uhodane ekipe Lari Brtan (19), Marini Ramljak (26), Korini Oliviji Rogić (24) i Juditi Štorgi (25).
Neke su nastupile u talent showovima
Juditu je šira publika upoznala 2023. kao natjecateljicu talent-showa 'Superstar'. Glazbom se bavi odmalena, a posljednje je dvije godine intenzivno radila na svom vokalu. Studentica grafičkog dizajna i voditeljica jednog kafića prvi susret s glazbom bila joj je violina, za koju je završila i osnovnu glazbenu školu, a plesala je i folklor, prenosi tportal.
Studentica je i Korina Olivia, rođena Kanađanka čija se obitelj vratila u Hrvatsku još dok je ona bila beba. Iza nje su nastupi po kafićima, a bila je i članica benda Soul Sisters. Godine 2023. se prijavila na talent show 'The Voice'. Najveću podršku pruža joj dečko Antonio (23) s kojim najradije provodi svoje slobodno vrijeme. Hobi joj je Muay Thai - tajlandski boksu, a u prošlosti se bavila taekwondoom.
Marina je po struci grafička dizajnerica, mlada Virovitičanka zahvaljujući glazbi je pronašla i ljubav. Zahvaljujući prijavi na 'The Voice' upoznala je pjevača Luku Novokmeta. Često zajedno nastupaju, a kad se ne bave glazbom, opuštaju se gledajući filmove u vlastitom domu. Ima 15 tetovaža, a u budućnosti bi voljela naučiti i sama tetovirati.
U svojim redovima imaju i novinarku
Lara je najmlađa članica. Kao sedmogodišnjakinja gledala seriju 'Big Time Rush' i zaljubila se u istoimeni bend. Kako je jedna od djevojčica u seriji svirala violinu, upisala je osnovnu glazbenu školu i posvetila se tom instrumentu. Studira Odnose s javnošću i radi u zagrebačkom kinu. Ima dečka Lovru, kojeg je upoznala na proslavi svog 18. rođendana.
Inka kao najstarija članica sastava, ujedno ima i najviše iskustva: ranije je pjevala u Putokazima. Također je u rodnoj Rijeci pjevala u dječjem zboru Tratinčice te svirala violinu u osnovnoj glazbenoj školi. Radi kao slobodna novinarka preko vlastitog obrta, otkako je prije nekoliko godina odlučila početi raditi za sebe. Tijekom studija novinarstva u Zagrebu posvetila se amaterskoj glumi te i dalje aktivno nastupa u kazalištu The Acting Studio. Sa svime uspješno usklađuje i majčinske i bračne obveze.
