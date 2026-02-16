Od jeseni novi predmet u srednjim školama

Prema podacima Ministarstva obrazovanja, u hrvatskim školama trenutačno se provodi kurikul o umjetnoj inteligenciji u 147 osnovnih i 93 srednje škole. Program je zasad organiziran kao izvannastavna aktivnost za osnovnoškolce od 5. do 8. razreda te kao fakultativni predmet za učenike 2. i 3. razreda srednjih škola.