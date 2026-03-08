Tony Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: "Doveden sam u tešku situaciju"

Samo nekoliko sati prije izlaska na pozornicu Tony Cetinki je otkazao koncert koji je trebao u nedjelju navečer održati u dvorani SPENS u Novom Sadu, nakon što je, kako je naveo, "posljednjih dana upoznat s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih".
"Odluka je pala. Nakon što sam doveden u tešku situaciju i nakon pažljivog razmišljanja odlučio sam da se koncert planiran u dvorani SPENS u Novom Sadu u ovom terminu neće održati", poručio je putem društvenih mreža Cetinski koji je, kao i drugi hrvatski pjevači, u toj dvorani već prije nastupao.
Dodao je kako je posljednjih dana upoznat s brojnim svjedočanstvima ljudi za koje ta dvorana nosi teške uspomene iz ratnih devedesetih te da kao čovjek koji duboko poštuje svaku ljudsku patnju, osjeća odgovornost da na to ne ostane ravnodušan.
"Želim jasno reći da prema publici u Srbiji osjećam veliko poštovanje i zahvalnost. Godinama me tamo dočekuju s ljubavlju i pjesmom, otvorena srca pa vjerujem da će i ovu moju odluku razumjeti, a ne osuditi. Ova odluka nije donesena ni protiv koga, niti iz želje za podjelama, nego upravo suprotno iz želje da glazba ostane ono što je uvijek bila, prostor susreta, emocije i zajedništva izvan političkog konteksta koji se ovdje dogodio" , napisao je Cetinski.
"Vjerujem da će doći vrijeme i mjesto gdje ćemo se ponovno okupiti bez tereta prošlosti i pjevati zajedno", zaključio je Cetinski koji je zahvalio svima na razumijevanju.
Odluka je uslijedila nakon što su u petak udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata apelirale na hrvatske glazbenike, povodom najavljenih nastupa u dvorani SPENS, koja je, kako su navele, „nakon okupacije Vukovara 1991. bila logor za Hrvate“, da nastupe otkažu ili ih izmjeste.
„Apeliramo na vašu savjest i ljudskost, neka poštovanje prema žrtvama bude ispred svakog interesa. Ako koncert mora biti održan - neka bude na mjestu koje nije obilježeno patnjom i zločinom", poručile su udruge.
Izravan povod njihovom obraćanju bili su koncerti Tonyja Cetinskog (8. ožujka) i Jakova Jozinovića (14. ožujka) u dvorani SPENS u Novom Sadu.
Sportsko-poslovni centar Vojvodina - SPENS izrazio je u nedjelju žaljenje zbog otkazivanja večerašnjeg nastupa Cetinskog. "Umjesto da ovo bude noć za pamćenje, naročito na međunarodni praznik Dan žena, svi koji su se radovali ponovo susretu s glazbenikom koji je u istoj ovoj dvorani održao nezaboravne koncerte, morat će se zadovoljiti ovom informacijom."
"Sa žaljenjem konstatiramo da je još jednom umjesto ljubavi, prijateljstva, sporta i mladosti u prvi plan izbila zlonamjernost onih koji su prouzročili ovakvu odluku", napisao je SPENS na društvenim mrežama.
