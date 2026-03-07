Pojačana seizmička aktivnost u Hrvatskoj: Stručnjak objasnio što to znači i ima li razloga za brigu

Voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk komentirao je nedavne potrese u Dalmaciji i Italiji, ali i općenito seizmološku situaciju u Hrvatskoj te što smo mogli naučiti iz prethodnih potresa u Petrinji i Zagrebu, ali i što možemo očekivati u budućnosti.
Oglas
Posljednjih mjesec dana imamo pojačano seizmičku aktivnost na čitavom području Hrvatske, naglasio je voditelj Seizmološke službe Krešimir Kuk za HRT, te rekao da se najjači potres dogodio prije tri tjedna u blizini Livna.
- Čitava serija potresa je tjedan dana pratila otprilike graničnu crtu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i spuštala se seizmičnost prema Metkoviću i Pločama – dakle malo prema jugu, rekao je.
Potres magnitude od 3,9 stupnjeva prema Richteru bio je kod Drniša, a u razmaku manje od 24 sata bio je isto tako potres i kod Murvice između Zadra i Benkovca, ali nešto slabiji odnosno magnitude 2,9 prema Richteru.
- To su potresi, poglavito ovi koji magnitudom prelaze 3 već prema 4, koji se dosta jako osjete na širem području, pojasnio je.
Područje oko Petrinje još uvijek aktivno, ali slabi
Hoće li biti još potresa je nemoguće reći s obzirom na to da potrese nije moguće predviđati, naglasio je Kuk, rekavši da stoga nikad ne govore o nekakvom 'očekivanju' potresa.
- Generalno seizmičnost sada je nešto jača, ali ponavljam – na širem području – tako da to ne mora onda značiti ništa posebno, kazao je.
Objasnio je da činjenica da su potresi rasprostranjeni na šire područje je pozitivan indikator s obzirom na to da ukazuje na to da se nije aktivirala neka dionica rasjeda ili nekakvo rasjedno područje kao npr. što je to bio slučaj s potresom u Petrinji koje još uvijek predstavlja aktivno područje.
- Aktivnost nikada na tom području nije ni prestala. Mi permanentno bilježimo potrese, ali oni su većinom slabi. One jače eventualno osjete stanovnici užeg epicentralnog područja, pojasnio je.
- Nedavno smo imali potres magnitude 3 prema Richteru kod Siska koji se onda osjeti i u Zagrebu i širem području, ali oni su uglavnom rjeđi. Kako ide vrijeme ta aktivnost je još uvijek učestala, ali se smanjuje po jačini, dodao je.
Potresi u Italiji ne utječu na područje u Hrvatskoj
Nedavni potresi u Italiji odnosno na Siciliji ne mogu utjecati na hrvatski pojas jer Hrvatska nije direktno povezana s tim područjima, rekao je Kuk, te na Siciliji također postoje vulkanski potresi koji prate vulkansku aktivnost Etne.
- Trenutačno u Italiji su ti potresi vulkanske prirode dakle uzrokuje ih prodiranje magme prema površini zemlje i njih ima puno više, ali oni su nešto drukčiji i može ih se razlikovati na osnovi zapisa instrumenata. Većinom se osjete u užem području ako magnitude ne prelaze više vrijednosti poput 4 prema Richteru, poručio je.
Kuk smatra da se puno naučilo iz iskustva zadnjih potresa u Zagrebu i Petrinji te da su se ljudi općenito osvijestili što se tiče izgradnje novih objekata, ali i obnove onih oštećenih kako bi bili otporni na buduće potrese.
- To sve nam je pokazatelj da će buduće generacije imati mirniji i sigurniji život u smislu potresa, zaključio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas