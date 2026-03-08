Kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu? Evo kada je moguć "ugriz zime"

Sutra u ponedjeljak pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će na južnom i sjevernom Jadranu te u Gorskom Kotaru gdje je krajem dana moguća i slaba kiša. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 5C, s maglom mjestimice po kotlinama i uz riječne tokove. Na Jadranu jutarnje temperature od 7 do 10C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 18 a na Jadranu do 20C. Na Jadranu će puhati slabi vjetrovi dnevne cirkulacije, a u Slavoniji i Baranji slab istočnjak i jugoistočnjak.