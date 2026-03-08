Vremenska prognoza
Kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu? Evo kada je moguć "ugriz zime"
Danas će vrijeme biti sunčano i toplo osim na sjevernom južnom Jadranu gdje će biti povećane naoblake. Na krajnjem jugu Jadrana je vrlo mala mogućnost za pokoji pljusak.
Visoki tlak anticiklone nad Europom podržava stabilno vedro vrijeme. Ciklonalni poremećaji s Atlantika premještaju se sjevernije od europskog kopna i djeluju na vrijeme u Škotskoj Irskoj i Norveškoj uz obilnu oborinu i jake udare vjetra. Plitka ciklona nad zapadnim Sredozemljem premjestila se nad sjevernu Afriku, a u planinama Maroka mjestimice sniježi. Oblačni sustav te plitke ciklone dopire do zapadne obale Apeninskog poluotoka i uzrokuje povećanu naoblaku i na južnom Jadranu.
Sutra u ponedjeljak pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će na južnom i sjevernom Jadranu te u Gorskom Kotaru gdje je krajem dana moguća i slaba kiša. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 3 do 5C, s maglom mjestimice po kotlinama i uz riječne tokove. Na Jadranu jutarnje temperature od 7 do 10C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti oko 18 a na Jadranu do 20C. Na Jadranu će puhati slabi vjetrovi dnevne cirkulacije, a u Slavoniji i Baranji slab istočnjak i jugoistočnjak.
Idući tjedan vrijeme će i dalje biti pod utjecajem anticiklone, stabilno s obiljem sunca. Premještanjem anticiklone prema istoku nad naše krajeve prodirat će u valovima manje količine nestabilnog zraka sa Sredozemlja tako da je povremeno uz povećanu naoblaku moguća i slaba kiše i to uglavnom na Jadranu i u priobalnim planinama. Temperature zraka bit će i dalje iznadprosječne za doba godine.
Promjena vremena uz manji pad temperature zraka i obilne oborine izgledna je za 10 do 12 dana, tako da vas ne iznenadi kratkotrajan ugriz zime krajem ožujka.
