"Ski resorti duhova": Imaju li skijališta budućnost?

Francuski zakon nalaže uklanjanje ski-žičara koje više nisu u upotrebi, ali se odnosi samo na one izgrađene nakon 2017. Kako većina traje oko 30 godina, gotovo nijedna neće biti službeno zastarjela prije 2047. Uz to, proces je skup: demontaža Céüzea stoji 123.000 eura. Zato većina napuštene infrastrukture ostaje na mjestu. Ono što se događa u Céüzeu rijetkost je.