Hrvati počeli rezervirati aranžmane za skijanje: Susjedi objavili cijene na popularnom skijalištu

Kako javlja Klix.ba , Olimpijski centar Jahorina službeno je otvorio pretprodaju skijaških karata, koja traje od 15. rujna do 15. listopada. U ponudi je paket od 10 dana ili večeri skijanja po cijeni od 520 KM (oko 265 EUR), što znači da jedan dan skijanja stoji samo 52 KM i može se iskoristiti u bilo kojem razdoblju sezone. Uz to, sezonska karta za dnevno skijanje sada uključuje i noćno skijanje, a cijena joj je 1500 KM (oko 767 EUR), umjesto dosadašnjih 2150 KM. Posebna opcija je i sezonska karta za dnevno skijanje radnim danima, koja stoji 975 KM (oko 499 EUR) i uz koju također dolazi besplatno noćno skijanje.